Nữ giáo viên tiếng Anh đang dừng đèn đỏ bị xe tải cán trúng

Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ chiều 10-9, cô giáo B.T.H. (59 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) điều khiển xe máy BKS 62G1-158.77 đang dừng đèn đỏ ở Ngã tư Bình Nhựt ( xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM về TP Tân An thì bất ngờ bị xe tải BKS 62C-043.04 lưu thông cùng chiều từ phía sau vượt lên, quẹo trái về hướng đường tỉnh 832 va trúng.

Sau cú va chạm, cô giáo H. bị xe tải cuốn vào gầm và cán qua người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên xảy ra tình trạng ùn ứ xe hơn 3km trên Quốc lộ 1.

Công an huyện Bến Lức đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông khu vực xảy ra tại nạn, đồng thời phối hợp với CSGT Công an tỉnh Long An và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, cô giáo H. đã về hưu cách đây 4 năm, hiện đang hỗ trợ dạy tiếng Anh không nhận lương cho một ngôi trường có học sinh cơ nhỡ trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.