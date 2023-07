Nữ kế toán ngân hàng tham ô 7 tỉ để trả tiền vay lãi nặng

(PLO)- Do không có tiền trả tiền vay lãi nặng nên My đã bàn với nam kế toán cùng phòng rút hơn 7 tỉ từ kho quỹ của ngân hàng để trả nợ.

Ngày 4-7, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm người cho vay nặng lãi với mức lãi lên đến 548%/năm.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Mỹ Thanh (34 tuổi), Nguyễn Thị Diễm Chinh (41 tuổi), Cao Quốc Kiệt (41 tuổi), Võ Hoàng Linh (40 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị cáo Huỳnh Tiểu My và Vũ Thái An (cùng là nguyên phó phòng kế toán và ngân quỹ một ngân hàng ở huyện Châu Phú) bị xét xử về tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, một nhân viên khác của ngân hàng này là Hoàng Mai Thùy Trang cũng bị truy tố, xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ ngày 29-11 đến 2-12-2021, Thanh đã cho My vay 6,5 tỉ đồng với lãi suất thỏa thuận 1,6%/ngày, trong thời hạn 7 ngày; tương đương lãi suất 48%/tháng và 584%/năm cao hơn lãi suất quy định 29,2 lần). Thanh đã nhận lãi 872 triệu đồng, sau khi trừ lãi suất theo quy định thì Thanh thu lợi hơn 842 triệu đồng.

Từ ngày 16-8 đến 16-9-2021, bị cáo Chinh cho My vay 15 lần với tổng số tiền là 5,2 tỉ đồng, lãi suất thỏa thuận là 0,3%/ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi hơn 41 triệu đồng. Cùng mức lãi suất này Kiệt cho My vay 6,5 tỉ đồng và thu lợi hơn 52 triệu đồng.

Còn Linh cho My vay hơn 7 tỉ đồng, lãi 0,35%-0,4%/ngày tương đương 128%/năm - 146%/năm, thu lợi bất hơn 112 triệu đồng.

Riêng bị cáo My khai, do ngày 1-12-2021 Thanh yêu cầu My trả vốn 2 tỉ sẽ cho My vay lại 4 tỉ. Do lúc này My cũng đang thiếu An 5,3 tỉ nên bàn bạc với An lấy tiền trong kho quỹ để trả cho Thanh, khi Thanh cho My vay lại sẽ trả lại vào quỹ và trả cho An. Đồng ý An đã lấy tiền trong kho quỹ đưa My.

Sau khi nhận tiền thì lúc này Thanh lại kêu My trả thêm tiền lãi mới cho vay lại nên My lại nghĩ cách làm chứng từ khống để lấy tiền ngân hàng. My dùng thủ đoạn gian dối lừa lấy được chữ ký của giao dịch viên và An rồi đưa cho Trang hạch toán 350 triệu đồng để trả lãi cho Thanh.

Tuy nhiên chiều 1-12-2021, Thanh vẫn không cho My vay lại tiền như đã hứa nên My không có tiền trả vào quỹ. Sợ kiểm quỹ thiếu hụt trong ngày sẽ phát hiện nên My nhờ An giúp che giấu bằng cách kê khống số cây tiền lên cho khớp với số liệu kiểm quỹ cuối ngày.

Sau đó, Thanh vẫn tiếp tục kêu My trả tiền vốn nên My đã bàn với An, lợi dụng sự tin tưởng của Trang để lập chứng từ khống rút tiền của ngân hàng.

Tổng cộng, My đã rút hơn 7 tỉ đồng của ngân hàng và không có khả năng hoàn trả nên chiều tối cùng ngày My báo cáo sự việc với Ban Giám đốc Chi nhánh ngân hàng, trong đó An đã giúp sức cho My rút 4,5 tỉ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện My và An đã tác động gia đình nộp khắc phục gần hết tiền cho ngân hàng.

Tại toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nói về nguyên nhân vay tiền nặng lãi bị cáo My cho biết do bản thân bị cáo kinh doanh online bị thua lỗ, gia đình cũng đã nhiều trả nợ cho bị cáo nhưng vẫn không hết.

Phát biểu quan điểm luận tội tại toà, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đã nêu. Căn cứ mức độ hành vi của từng bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo My từ 16-17 năm tù; An từ 15-16 năm tù về tội tham ô tài sản;

Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang mức án từ 3-4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm và cấm (có thời hạn) ba bị cáo này đảm nhiệm chức vụ.

Đối với nhóm bị cáo cho vay nặng lãi, đại diện VKS đề nghị toà tuyên phạt tiền đối với Thanh từ 400-500 triệu đồng; Linh từ 300-400 triệu đồng; Chinh và Kiệt mỗi người từ 80-100 triệu đồng.

Đồng thời VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên nộp sung ngân sách nhà nước số tiền khoảng 18 tỉ đồng mà các bị cáo Thanh, Linh, Chinh và Kiệt sử dụng để cho vay nặng lãi và số tiền mà các bị cáo đã thu lợi bất chính.

HĐXX vào nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 5-7.

Hoãn xử vụ hiệu trưởng thiếu trách nhiệm để kế toán tham ô hơn 1,4 tỉ đồng (PLO)- Theo cáo buộc, nữ hiệu trưởng Trường THCS An Hòa Tây (Bến Tre) đã thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, để cho kế toán tham ô hơn 1,4 tỉ đồng.

Kế toán trưởng 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên bị cáo buộc tham ô 2,6 tỉ (PLO)- Kế toán trưởng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận đã tham ô 2,6 tỉ đồng tiền học phí trong khoảng thời gian dài để sử dụng cá nhân.

HẢI DƯƠNG