Nữ New Zealand hứa phòng ngự khiến các chân sút Na Uy ‘đứng hình’

(PLO)- Ít giờ nữa, trận khai mạc World Cup New Zealand - Na Uy sẽ diễn ra mà vé lại bán chưa hết, Chủ tịch FIFA sốt ruột làm clip kêu gọi "Chúng tôi cần các bạn".

Lúc 14 giờ ngày 20-7 (giờ VN), đồng chủ nhà New Zealand ra quân trận đầu World Cup 2023 gặp nữ Na Uy.

Đối thủ từng đánh bại nữ Việt Nam 2-0 trong trận giao hữu ngày 20-7 New Zealand tuyên bố sẽ chơi phòng ngự khiến các tiền đạo đẳng cấp thế giới của Na Uy đứng hình.

Biết mình là kèo dưới, cô trò HLV Jitka Klimkova chấp nhận chơi đổ bê tông dày đặc để có một kết quả mong muốn trước đối thủ mạnh nhất bảng A này.

Chiến lược gia người Czech của New Zealand chỉ ra những ngôi sao tiền đạo Na Uy như Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten là nguồn hỏa lực kinh khủng của đội bóng Bắc Âu.

HLV Klimkova cho rằng, đội mình chẳng có thứ vũ khí bí mật nào, đá sân nhà được khán giả nhà cổ vũ sẽ chơi ra trò, “khóa chặt” các mũi công, các “họng súng” của Na Uy. Nếu nói vũ khí bí mật của New Zealand thì đó chính là khán giả nhà vào sân xem trận tại Eden Park này.

Buồn một nỗi hiện nay trận khai mạc với chủ nhà gặp Na Uy vé bán vẫn chưa hết. Để can thiệp và giúp đỡ, Chủ tịch FIFA Infantino và cả Tổng thư ký FIFA bà Fatma Sanoura làm clip kêu gọi fan New Zealand hãy đến với bóng đá, hãy mua vé vào sân Eden Park xem và ủng hộ đội nhà đá với Na Uy.

Sân Eden Park có sức chứa 50.500 chỗ ngồi nhưng mới bán được chưa tới 40.000 vé. Chủ tịch FIFA nêu thông điệp: “Chúng tôi cần các bạn, bóng đá cần các bạn. Các bạn hãy mua vé vào sân xem bóng đá, cổ vũ bóng đá”.

Điều trên ngược hẳn với đồng chủ nhà Úc. Nếu trận khai mạc ở New Zealand vé bán chưa kết thì tại sân quốc gia Úc, chủ nhà gặp CH Ireland, sân quốc gia có sức chứa 80.000 chỗ ngồi Úc đã bán sạch vé từ nhiều ngày trước.

Điều này không khó hiểu vì tuyển Úc ở đẳng cấp thế giới, các cô gái Úc có thể làm được điều gì đó rất to tát khi được làm chủ nhà, còn đội tuyển nữ New Zealand thì không biết có qua được vòng bảng hay không. Đó là lý do fan New Zealand không quá mặn mà.

