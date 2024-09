Nữ quái đánh tráo vàng giả, lừa chủ tiệm vàng 10/09/2024 16:46

Ngày 10-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa bắt bị can Võ Thị Hoa (30 tuổi, ngụ thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ quái đánh tráo vàng giả, lừa chủ tiệm vàng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, tháng 7-2024, Hoa đặt mua trên mạng internet 1 lắc xích vàng giả, giống với lắc xích bằng vàng tây thật mà Hoa đang dùng.

Sau đó, Hoa đến tiệm vàng PT (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), tháo lắc xích thật đang đeo giao cho chủ tiệm xem, kiểm tra và được thống nhất mua sợi lắc xích này với giá 4,5 triệu đồng.

Lợi dụng chủ tiệm không để ý, Hoa đã đánh tráo lắc xích vàng giả đã mua rồi rời đi.

Cũng với thủ đoạn trên, Hoa còn vào tiệm vàng ở phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) để lừa đảo. Tuy nhiên, lúc Hoa đổi lắc xích vàng giả để đưa cho chủ tiệm thì bị phát hiện.