Nữ sinh lớp 8 bị người đàn ông 60 tuổi xâm hại mang song thai 08/10/2024 15:37

(PLO)- Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Ve để làm rõ hành vi làm nữ sinh lớp 8 có thai.

Chiều 8-10, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cẩm Thủy thông tin, cơ quan này đang trong quá trình, điều tra giải quyết nguồn tin báo về tội phạm liên quan tới 1 nữ sinh lớp 8 bị xâm hại dẫn tới có thai. Công an huyện Cẩm Thủy bắt tạm giam bị can Trương Công Ve (60 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145-BLHS.

Trước đó, Công an huyện Cẩm Thủy tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị NTD (34 tuổi, ngụ huyện Cẩm Thủy) về việc con gái chị là cháu BTH (13 tuổi) đang học lớp 8 bị ông Trương Công Ve (60 tuổi) xâm hại tình dục dẫn tới việc con gái chị D có thai.

Ảnh minh họa.

Theo tố giác của người mẹ, khi chị đang làm việc tại Đài Loan thì nhận được tin báo của cô giáo chủ nhiệm về việc con gái chị có dấu hiệu đang mang thai.

Chị lập tức về nước và con gái đã kể lại bị ông Trương Công Ve xâm hại tại nhà riêng của ông. Bị ông đe dọa nên cháu không dám kể lại với ai.

Chị đã đưa con đến bệnh viện khám thì cho kết quả cháu H mang song thai được 24 tuần tuổi.

Theo Công an Cẩm Thủy, khi biết chị D trình báo công an, ngày 3-10, ông Trương Công Ve đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra.