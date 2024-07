Nữ sinh tử vong do bạch hầu ở Nghệ An có tiếp xúc với 119 người 08/07/2024 17:07

(PLO)- 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu, trong đó đã xác định được 1 trường hợp dương tính với căn bệnh này.

Ngày 8-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được 119 người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân tử vong do bạch hầu PTC (18 tuổi).

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 4-7, CDC Nghệ An nhận được thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về 1 ca nghi mắc bệnh bạch hầu.

CDC Nghệ An đã cử đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm.

CDC Nghệ An cho biết có 119 người tiếp xúc với nữ bệnh nhân tử vong do bạch hầu. Ảnh minh họa

Nữ bệnh nhân C trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Khai thác thông tin dịch tễ cho thấy ngày 26-6, bệnh nhân C có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng. Bệnh nhân tự mua thuốc điều trị và vẫn tham gia dự kỳ thi THPT năm 2024 tại Trường THPT Kỳ Sơn ngày 27 và 28-6.

Sau khi thi xong, bệnh nhân C về nhà nhưng các triệu chứng không đỡ. Ngày 1-7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và nhập viện điều trị với chẩn đoán bị viêm loét họng - amidan mủ, tiên đoán bạch hầu.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã tiến hành hội chẩn liên khoa và hướng dẫn gia đình cho chuyển tuyến trên điều trị, nhưng gia đình xin cho bệnh nhân tiếp tục điều trị tại trung tâm.

Đến ngày 4-7, tình trạng bệnh nhân C không thuyên giảm, gia đình người bệnh được các bác sĩ thuyết phục chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn/bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu.

Bệnh nhân được gia đình xin về vào đêm 4-7 và tử vong do bạch hầu trên đường về vào lúc 4 giờ sáng 5-7.

Thể bệnh hay gặp nhất của bệnh bạch hầu là ở đường hô hấp, trong đó 70% là bạch hầu họng.

Theo CDC Nghệ An, có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C tại phòng ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trong số 7 trường hợp trên, có 2 người đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang, trong đó 1 người đã được xét nghiệm với kết quả dương tính với bệnh bạch hầu.

Tiếp tục mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc cho thấy có 110 người trú tại khắp các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, và 2 người trú tại huyện Tương Dương.

Hiện, ngành Y tế Nghệ An và các địa phương liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, khử trùng, cách ly, cho uống thuốc kháng sinh dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh, hướng dẫn điều trị tại chỗ; truyền thông nâng cao cảnh giác cho người dân.

Được biết, trong những năm qua, ở huyện Kỳ Sơn vẫn xuất hiện các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Đơn cử, năm 2017 ghi nhận 1 ca tại xã Mường Típ; năm 2021 ghi nhận 5 ca tại xã Hữu Lập; năm 2022 ghi nhận 2 ca tại xã Na Loi.