Nửa thế kỷ của 'Yesterday Once More' trọn vẹn trong lòng thế giới

(PLO)- Mỗi lần ngân lên dẫu ở đâu trên thế giới, “Yesterday Once More" đều làm trái tim công chúng thổn thức và hoài niệm.

50 năm. Đủ để tàn phai tuổi trẻ. Đủ để đi hết cuộc đời một người. Nhưng có lẽ, bài hát “Yesterday Once More” của nhóm nhạc The Carpenters là một ngoại lệ trước khắc nghiệt của thời gian.

Hát cho ký ức mình như thể hát cho trái tim nhiều người

“Yesterday Once More” nằm trong album “Now and Then” (phát hành 1973) do Richard Capenter và John Bettis sáng tác. Bài hát đã đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở thành đĩa hát bán chạy nhất trên toàn thế giới của The Carpenters. Đây cũng là đĩa đơn bán chạy nhất của The Carpenters tại Vương quốc Anh.

Bài hát ra đời như một lời tự sự nhiều xúc động của hai anh em nhà Carpenter riêng dành cho những ca khúc mà họ từng yêu thích và gắn bó. Nhưng rồi sau khi phát hành, khúc ca lại thành người bạn kể những câu chuyện hoài niệm trong lòng công chúng thế giới, nó ra đời như để kéo những tất bật thường ngày quay về với những ký ức êm đẹp cũ.

Giáng sinh năm nay, để tưởng nhớ The Carpenters và dấu mốc 50 năm bài hát “Yesterday once more” được phát hành, Nhà hát Newtown (Hoa Kỳ) sẽ trình diễn các ca khúc của The Capenters với sự tham dự của nhiều khán giả trên thế giới.

Ngay từ những ca từ đầu tiên, Karen Carpenter đã hát cho mình mà như thể hát cho mọi người:

“…When I was young I'd listen to the radio

Waitin' for my favorite songs

When they played I'd sing along,

It made me smile…”.

(Lúc còn thơ bé, tôi vẫn thường hay mở radio

Để chờ đợi nghe những ca khúc mà mình yêu thích

Và khi họ hát lên, tôi cũng hát theo một mình

Nó đã làm tôi hạnh phúc biết bao).

Giọng ca trầm buồn mượt mà của Karen Carpenter ở “Yesterday once more” như cơn gió kỳ diệu thổi vào một thứ xúc cảm ngay lần đầu nghe được. Mỗi chúng ta như được đánh thức và tìm thấy những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ trong thời thơ ấu, ngày trẻ của mình trong chính những ca từ đó khi mà thời đại Internet, điện thoại thông minh chưa hiện hữu can dự vào đời sống thường ngày.

Trong một bộ phim tài liệu, Richard Carpenter, thành viên nhóm nhạc, nói rằng đây là bài hát ông yêu thích nhất trong số những bài hát ông đã từng viết.

Nhiều thế hệ ca sĩ yêu thích bài hát này và nó cũng có rất nhiều bản “cover” nhưng bản gốc của The Carpenters mãi mãi không bao giờ phai nhạt và vẫn tỏa sáng trong thế kỷ này. Bên cạnh những giai điệu đẹp đẽ và giọng hát rung cảm của The Carpenter, sức hút của bài hát còn được bộc lộ qua ca từ. Ở đó, khán giả có thể cảm nhận được nỗi buồn nhẹ nhàng và học được cách trân trọng từng khoảnh khắc qua bài hát.

Những hoài niệm dấu yêu sẽ không bao giờ chết đi!

Ở Việt Nam, “Yesterday Once More” là ca khúc được khán giả biết đến nhiều nhất của nhóm The Carpenters. Bài hát ấy từ khi nào chẳng biết đã trở thành một chiếc vé dành cho bất cứ ai trong chúng ta trở lại ngắm nhìn ngày thơ bé và trẻ dại trong đời mình, lần nữa.

Ca khúc rất đỗi thân thuộc đối với thế hệ 7x và 8x - thời đại mà trào lưu nhạc quốc tế chưa “gõ cửa” vào văn hóa đại chúng Việt Nam. Thời đại mà, khi các thiết bị truyền thông hiện đại còn là thứ xa xỉ chưa “đưa chân” nhảy vào, khi mà “món ăn” tinh thần là tất cả những gì ngọt ngào, lãng mạn nhất mà mỗi người dành dụm được.

Thước phim chạy bằng âm thanh, “Yesterday Once More” được kéo lên và nằm lại ở mỗi trái tim của khán giả Việt Nam chắc hẳn không giống nhau bao giờ. Với anh trai kia, đó có thể là lần đầu tiên, anh biết đến những bài hát tiếng Anh trong đời. Anh đã đợi mãi trên chiếc cassette cũ của mình chỉ để được lắng nghe và tỉ mỉ cặm cụi chép lên. Với cô gái nọ, đó có thể là những mộng mơ, lãng mạn của tuổi mới lớn, của những cảm giác rung động đầu đời. Với những người già đang ngồi uống cà phê mỗi sáng trên vỉa hè, lại có thể là tiếc nuối ngẩn ngơ vì tuổi trẻ đã qua mất dẫu rằng trải qua không ít thiếu thốn, khó khăn trong đời sống.

Cũng như có thể với rất nhiều khán giả, ca khúc đã đồng hành và tạo nên cầu nối giữa tuổi trẻ của thế hệ cha mẹ, ông bà và tuổi trẻ của chúng ta.

Những giai điệu của thập niên 1960 đã khiến nó trở thành những khúc ca tuyệt vời. Nó làm cho bài hát trở nên dịu nhàng và sâu lắng. Ngày nay, nhiều người vẫn yêu thích các ca khúc ấy vì nó có phong cách khá khác so với nhiều bài hát ngày nay. Nó như một bài thơ chậm rãi, giàu cảm xúc khiến chúng ta bình tâm.

Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều bí ẩn và hôm nay là một món quà dành cho chúng ta. Khi thưởng thức một bài hát như “Yesterday once more”, chúng ta đều tin rằng mỗi người đều sẽ bị mê đắm và cuốn hút trong suốt cuộc đời mình.

The Carpenters là ban nhạc người Mỹ gồm hai anh em ruột: Richard Carpenter (sinh năm 1946) và Karen Carpenter (1950-1983). Trong khi Richard say mê với cây dương cầm thì Karen là một tay trống trước khi trở thành giọng ca chính của The Carpenters. Trong 14 năm hoạt động âm nhạc, The Carpenters đã thu về khá nhiều giải thưởng. Sau đĩa đơn đột phá “(They Long to Be) Close to You” vào năm 1970, Carpenters đã có hàng loạt bản hit bao gồm “Top of the World” và “Rainy Days and Mondays”, Họ đã cho ra đời 10 album, thu hút được người hâm mộ khắp nơi như Nhật Bản, Na Uy và Zimbabwe. The Carpenters có năm giải Grammy, ba đĩa đơn quán quân và năm đĩa đơn á quân trên bảng xếp hạng Billboard hot 100, 15 bản hit trên bảng xếp hạng Adult contemporary, đã bán gần 100 triệu bản thu âm. Ban nhạc này còn “cover” nhiều ca khúc khác khiến chúng trở nên nổi tiếng như: Superstar hay Jambalaya.

Văn Hà