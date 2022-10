Nước đổ về sông Vu Gia hơn 2.100 m3/s, Quảng Nam cảnh báo lũ

(PLO)- Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; lúc 14 giờ, các thuỷ điện xả lũ về sông Vu Gia, Thu bồn với lưu lượng hơn 2.100 m3/s.

Lúc 13 giờ 30 ngày 10-10, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các địa phương trên địa bàn.

Theo đó, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ - 13 giờ ngày 10-10), các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to như: Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm...

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước và các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam lúc 14 giờ ngày 10-10, sông Vu Gia hứng lượng nước hơn 2.119 m3/s từ các hồ thuỷ điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4. Thuỷ điện Sông Tranh 2 chạy máy phát điện và xả nước về sông Thu Bồn với lưu lượng 127 m3/s.

Mực nước về các hồ thuỷ điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 có xu hướng tăng dần. Đáng chú ý, Thuỷ điện Đak Mi 4 đang hứng lượng nước về hồ trên 2.000 m3/s.



THANH NHẬT