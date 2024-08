NYT: Bom đã được cài từ 2 tháng trước trong phòng lãnh đạo Hamas bị ám sát ở Iran 02/08/2024 09:02

Tờ The New York Times ngày 1-8 dẫn lời 7 quan chức thạo tin rằng bom đã được tuồn vào nhà khách và được đặt vào chính xác căn phòng nơi lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh lưu trú khi đến Iran trước khi chúng phát nổ và đoạt mạng ông này hôm 31-7 tại thủ đô Tehran.

Theo 5 quan chức Trung Đông, quả bom đã được giấu cách đây khoảng 2 tháng trong nhà khách (được gọi là Neshat, nằm trong một khu phức hợp cao cấp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran điều hành và bảo vệ).

Ông Haniyeh đến Tehran dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian và lưu trú tại toà nhà này từ hôm 30-7.

Nhà khách Neshat bị hư hại sau vụ nổ từ bên trong căn phòng của lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo các quan chức Trung Đông, quả bom đã được kích nổ từ xa vào sáng 31-7 (giờ địa phương) khi có nguồn tin xác nhận ông Haniyeh đang ở trong toà nhà.

Vụ nổ ngay lập tức đoạt mạng ông Haniyeh và một vệ sĩ của ông này. Vụ nổ cũng làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ một số cửa sổ và khiến một phần bức tường bên ngoài bị sập.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh (ở giữa bên trái) và ông Masoud Pezeshkian cùng nhau giơ tay sau khi ông Pezeshkian tuyên thệ nhậm chức tổng thống Iran tại Tehran hôm 30-7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo The New York Times, vài giờ sau vụ ám sát, có nhiều suy đoán rằng Israel đã ám sát ông Haniyeh bằng một cuộc tấn công tên lửa, có thể được phóng từ máy bay không người lái hoặc tiêm kích, tương tự như vụ phóng tên lửa vào căn cứ quân sự ở tỉnh Isfahan (Iran) hồi tháng 4. Phía Iran cũng cáo buộc vụ này do Israel đứng sau.

Tuy nhiên, giả thuyết trên đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào các tên lửa như vậy có thể né tránh lưới phòng không của Iran để thực hiện một cuộc không kích trắng trợn vào thủ đô Tehran.

Từ thông tin mới nhất của The New York Times có thể thấy bên chủ mưu đã khai thác lỗ hổng an ninh của khu phức hợp để tuồn bom vào, giữ kín và đợi kích nổ khi thời cơ chín muồi.

Hiện vẫn chưa rõ bom được tuồn vào nhà khách khi nào và bằng cách nào, cũng như không rõ bom được cài vào căn phòng của ông Haniyeh bằng biện pháp gì.

Các quan chức Trung Đông cho biết việc lập kế hoạch cho vụ ám sát phải mất nhiều tháng và cần phải giám sát chặt chẽ khu nhà.

Hai quan chức Iran cho biết thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine - ông Ziyad al-Nakhalah ở căn phòng kế bên căn của ông Haniyeh khi vụ nổ xảy ra.

Căn phòng của ông al-Nakhalah không bị hư hại nặng, cho thấy kế hoạch ám sát này được thực hiện rất chính xác, nhắm trực tiếp vào ông Haniyeh.

Nhiều người tập trung ở thủ đô Tehran (Iran) để dự tang lễ lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Ảnh: THE NEW YORK TIMES