Ở bảng A World Cup 2023 cực nhẹ, Philippines tiếp tục mơ lớn

Dù tuyển nữ Việt Nam là hạt giống số 3, còn Philippines số 4 nhưng Philippines may mắn hơn Việt Nam rất nhiều. Họ đã xây dựng kế hoạch vào vòng 16 đội World Cup 2023.

Kết quả bốc thăm bóng đá nữ World Cup 2023, nữ Philippines rơi vào bảng A rất nhẹ gồm đồng chủ nhà New Zealand (hạng 22 thế giới), Thụy Sĩ (21) và Na Uy (12).

Có thể nói rằng đây là bảng đấu nhẹ ký nhất trong số tám bảng đấu. Úc cũng cũng rơi vào bảng B mà họ dễ kiếm suất để vào vòng 16 đội gồm CH Ireland, Canada và Nigeria. Trong bảng này Canada là nhà đương kim vô địch Olympic Tokyo cực mạnh cùng Úc, còn lại Iceland và Nigeria rất yếu.

Hai đồng chủ nhà World Cup 2023 New Zealand và Úc rơi vào những bảng đấu dễ thở. Cũng cần nói thêm là trong chuyến tập huấn châu Âu chuẩn bị cho AFF Cup 2022 (tháng 7 tại Manila) thì Philippines từng đánh bại Ireland 2-1 và hòa 1-1.

Tuy nhiên Philippines cũng nhìn thấy cơ hội của mình ở bảng A và bây giờ HLV Alen Stajcic và Chủ tịch LĐBĐ Philippine, Nanong Araneta bắt đầu xây dựng kế hoạch đánh chiếm một trong hai suất của bảng A để vào vòng 16 đội.

Hồi tháng 9 vừa qua, Philippines có chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ, ở đó họ có trận giao hữu với New Zealand dù mở bàn trước nhưng cuối cùng thua ngược 1-2. Đồng chủ nhà World Cup 2023 này có thứ hạng FIFA khá cao so với Philippines (22 so với 53) nhưng Philippines chơi ngang ngửa.

Ngay sau kết quả bốc thăm, tuyển Philippines đã có phần lạc quan và hy vọng vào vòng 16 đội. Và ngay bây giờ, LĐBĐ Philippines và thầy trò HLV Alen Stajicic tiếp tục xây dựng kế hoạch cao hơn khi hai năm qua, đội tuyển nữ nước này liên tục xây dựng lực lượng và họ đạt được nhiều mục tiêu một cách ngoạn mục.

Cùng với việc xây dựng cho World Cup 2023, Philippines đã lên ngôi “nữ hoàng” Đông Nam Á khi đánh bại Việt Nam 4-0 ở bán kết và đánh bại Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Tuyển nữ Philippines hiện nay đang mở rộng chính sách nhập các cầu thủ có hai dòng máu Mỹ-Philippines, hầu hết họ là sinh viên trong các đội bóng của các trường học Mỹ.

Đó là một hướng đi đúng cho tuyển nữ Philippines, bởi ở sân chơi World Cup, để tránh những trận thua đậm thì ngoài chuyên môn giỏi, cần phải có sức mạnh cơ bắp, sức bền vượt trội.

Còn chín tháng nữa World Cup 2023 mới khai cuộc (từ 20-7 đến 20-8), Philippines lại tiếp tục nâng cấp đội tuyển để nuôi mục tiêu vào vòng 16 đội.

