World Cup nữ, Việt Nam cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và có thể là Thái Lan

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng E với nhà đương kim vô địch World Cup Mỹ, Hà Lan và có thể là cả Thái Lan tại VCK World Cup 2023.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2023 bóng đá nữ vào mùa hè năm tới vừa kết thúc tại TP Auckland, New Zealand. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam (VN) cùng bảng E với nhà đương kim vô địch World Cup - Mỹ, đội cực mạnh là Hà Lan và đội nhất bảng A vòng Play off liên khu vực gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha.

Trong khi đó Philippines có vẻ tiếp tục gặp may mắn cho dù họ ở nhóm hạt giống số 4. Philippines ở bảng A cùng đồng chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Nói là Philippines tiếp tục gặp may mắn vì ở vòng chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ tháng 2 vừa rồi, họ rơi vào bảng đấu nhẹ và vào tứ kết rất dễ thở.

Nay ở vòng chung kết World Cup 2023, Philippines tiếp tục gặp may mắn. New Zealand là đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng Úc nhưng bóng đá nữ nước này không quá mạnh.

Cách đây chừng một tháng, tuyển Philippines tập huấn tại Mỹ và đá giao hữu với New Zealand, đội bóng đồng chủ nhà World Cup 2023 này thắng Philippines 2-1, Philippines ghi bàn trước. Nếu Philippines dưới thời HLV Alen Stajcic tiếp tục có quá trình chuẩn bị tốt trước World Cup 2023 không chừng họ có vé vào vòng 16 đội.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam thật khó có thể làm điều bất ngờ với “bà chị cả” của bóng đá thế giới là Mỹ. Hồi World Cup 2019 tại Pháp, Thái Lan từng thua Mỹ 0-13, sau đó Mỹ lên ngôi vô địch.

Còn Hà Lan là một đội 'số má' ở châu Âu. Hà Lan cực mạnh,có thể nói là “tốp 4 “ châu Âu cho dù Euro 2022 vừa rồi họ không có kết quả như mong muốn.

Ngoài hai bà chị Mỹ và Hà Lan, Việt Nam cũng có thể cùng bảng với kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Vì bảng E, ngoài ba đội Mỹ, Hà Lan, Việt Nam thì còn có đội nhất bảng A vòng Play off gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha.

Tại vòng play-off, Thái Lan sẽ gặp Cameroon. Đội thắng của cặp đấu này sẽ đá chung kết với Bồ Đào Nha tranh vé vớt dự VCK World Cup 2023.

Kết quả bốc thăm tám bảng đấu VCK World Cup 2023 bóng đá nữ:

Bảng A: New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Philippines

Bảng B: Úc, Canada, Ireland, Nigeria

Bảng C: Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản, Zambia

Bảng D: Anh, Trung Quốc, Đan Mạch, đội nhất vòng Play off bảng B (Chile, Senegal, Haiti)

Bảng E: Mỹ, Việt Nam, Hà Lan (nhất vòng Play off bảng A)

Bảng F: Pháp, Brazil, Jamaica, đội nhất vòng Play off bảng C (gồm Đài Loan, Paraguay, Papua New Guinea, Panama).

Bảng G: Thụy Điển, Ý, Argentina, Nam Phi

Bảng H: Đức, Hàn Quốc, Colombia, Morocco.

DUY ĐỨC