Ô tô tông chết người chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(PLO)- Một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe tải, khiến nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ.

Khoảng 22 giờ, ngày 6-2, tại km22+800 trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương thuộc địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An xe tải 84C – 055.83 do tài xế T.Q.T (30 tuổi, tỉnh Trà Vinh) lưu thông hướng miền Tây – TP.HCM va chạm với máy 54K4 – 0215 do ông T.H.V (61 tuổi, tỉnh Cà Mau) điều khiển chạy ngược chiều tại làn đường dành cho xe ô tô.

Sau va chạm, xe máy bị cán qua nát bét, văng ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ, ông V tử vong tại chỗ.

Tai nạn khiến cho tuyến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn tắc hơn 3km.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT Đội số 7 có mặt phối hợp cơ quan chức năng điều tiết giao thông, khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo anh Nguyễn Lê Duy (Thạnh Đức, huyện Bến Lức) người dân sinh sống cặp tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trước đây ở 2 đầu đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương luôn có bảo vệ canh xe máy lưu thông vào, nhưng sau khi cao tốc ngừng thu phí, thì xuất hiện nhiều trường hợp xe máy liên tục lưu thông lên đây, có trường hợp vô tình đi nhầm nhưng cũng có trường hợp cố tình đi vào dù đã được cảnh báo.

