Ông Biden không dự thượng đỉnh hòa bình về Ukraine, liên quan chuyện tranh cử 04/06/2024 05:45

Ngày 3-6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine (dự kiến diễn ra ngày 15-6 tại TP Lucerne, Thuỵ Sĩ), theo kênh Channel News Asia.

Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thay mặt ông Biden tham dự sự kiện.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP

Bà Kirsten Allen - Giám đốc truyền thông bà Harris cho biết phó tổng thống Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết của chính quyền ông Biden trong việc hỗ trợ Ukraine bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài, dựa trên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ tham gia cùng bà Harris với tư cách là thành viên phái đoàn Mỹ.

Theo Nhà Trắng, lý do ông Biden không dự hội nghị này là do nhà lãnh đạo Mỹ ​phải dự buổi gây quỹ tranh cử ở TP Los Angeles (bang California, Mỹ). Sự kiện gây quỹ sẽ do các diễn viên George Clooney và Julia Roberts chủ trì.

Thụy Sĩ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 và 16-6 nhằm mục đích kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với các đề xuất hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra, trong đó yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine.