Ông Đinh Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà bị bắt 03/07/2024 14:01

(PLO)- Ông Đinh Chí Minh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản, liên quan đến dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh.