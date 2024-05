Ông Lý Hiển Long: 20 năm thủ tướng và cả cuộc đời được người dân Singapore dõi theo

Ngày 15-5, Thủ tướng thứ ba của Singapore - ông Lý Hiển Long đã từ chức để chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là ông Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài).

Ông Lý Hiển Long sinh ngày 10-2-1952, là con vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu và bà Kwa Geok Choo.

“Con trai lớn của tôi khi đó đủ lớn để theo tôi đi khắp các hoạt động vận động tranh cử, tham quan khu vực bầu cử cũng như các chiến dịch bầu cử” - ông Lý Quang Diệu viết trong cuốn hồi ký Hard Truths To Keep Singapore Going (tạm dịch: Những sự thật nghiệt ngã để Singapore tiến lên).