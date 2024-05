Ông Ngô Minh Châu làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM 19/05/2024 10:49

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Ngô Minh Châu. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Ngô Minh Châu, 60 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có cấp bậc Thiếu tướng, trình độ là thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông thi đỗ vào Trường Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội) vào tháng 10-1982. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30-12-1988.

Quá trình công tác của ông Ngô Minh Châu bắt đầu từ năm 1987, ông công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Phó trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.

Từ tháng 3-2000 đến tháng 9-2002, ông Ngô Minh Châu là Phó trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 1, Công an TP.HCM. Sau đó ông được phân công giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an quận 8 (đến tháng 2-2003) và Trưởng Công an quận 8 (đến tháng 5-2007).

Ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 5- 2019.

Ông đã được tặng thưởng Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất.

Trước đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là ông Lê Thanh Liêm đã nghỉ hưu theo quy định.