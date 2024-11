Ông Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới sau thông tin về vũ khí tầm xa 19/11/2024 17:13

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân trong bối cảnh có tin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.

Ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, đưa những thay đổi mà ông lần đầu công bố hồi tháng 9 vào thực hiện, theo đài RT.

Ông Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới hai ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo học thuyết mới, Nga có thể sử dụng biện pháp răn đe hạt nhân để ngăn chặn các hành động gây hấn từ các cường quốc thù địch và các liên minh quân sự sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc kho vũ khí quy ước lớn. Điều này cũng áp dụng đối với các quốc gia cho phép nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chuẩn bị và phát động tấn công Nga.

Một cuộc tấn công từ một thành viên trong liên minh, dù thành viên đó không sở hữu vũ khí hạt nhân, sẽ được coi là hành động của cả khối. Tương tự, nếu một quốc gia không chính thức thuộc một tổ chức quân sự nhưng nhận được sự hậu thuẫn từ cường quốc hạt nhân, điều đó cũng được xem là hành động tập thể.

Học thuyết hạt nhân mới nêu rõ rằng mục tiêu của Nga là đảm bảo “kẻ gây hấn tiềm tàng nhận thức rõ rằng mọi hành động trả đũa đều sẽ không thể tránh khỏi” nếu Nga bị tấn công. Các đồng minh quân sự của Nga cũng sẽ được hưởng sự bảo vệ tương tự.

Tài liệu cũng liệt kê 10 mối đe dọa cần được đối phó bằng các biện pháp răn đe, từ việc các bên thù địch sở hữu kho vũ khí hạt nhân, nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không kiểm soát, đến các hệ thống vận chuyển những loại vũ khí này.

Các mối đe dọa khác bao gồm việc tăng cường quân sự gần biên giới Nga, phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, triển khai vũ khí thông thường có khả năng tấn công lãnh thổ Nga, và các âm mưu phá hoại có thể gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn.

Một điểm không thay đổi là quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân hay không vẫn thuộc về tổng thống. Tổng thống cũng có thẩm quyền thông báo ý định và hành động liên quan đến vũ khí hạt nhân với các quốc gia khác.

Ngay sau khi Tổng thống Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài nên nghiên cứu kỹ lưỡng học thuyết hạt nhân mới của Nga.

Theo ông Peskov, học thuyết hạt nhân mới “cực kỳ quan trọng” và nên là “chủ đề phân tích rất sâu sắc cả trong nước và có thể là ở nước ngoài”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng học thuyết này “nhằm đảm bảo kẻ thù tiềm tàng nhận ra rằng sự trả đũa là điều không thể tránh khỏi trong trường hợp có hành vi xâm lược Nga và/hoặc các đồng minh của Moscow”.