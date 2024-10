'Phan Đạt, Phương Lan sẽ không tạo ồn ào để PR chương trình 'Người yêu tôi đỉnh nhất' 08/10/2024 21:18

Nhà sản xuất (NSX) chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình.

Đây là chương trình truyền hình được Việt hoá từ game shows về âm nhạc kết hợp với tình yêu của CJ ENM (Hàn Quốc) mang tên My boyfriend is better.

Ra mắt trong nhiều áp lực

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thu Hương, đại diện NSX cho biết My boyfriend is better là chương trình thành công tại Hàn và đã được Thái Lan, Brazil mua bản quyền và làm lại khá thành công.

Bà Nguyễn Thu Hương, đại diện NSX "Người yêu tôi đỉnh nhất".

"Đó là lý do chúng tôi chọn Việt hoá chương trình này. Tuy nhiên, có một thách thức lớn với chúng tôi, đó là làm thế nào để chương trình thực sự phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam cũng như suy nghĩ của các bạn trẻ. Điểm đặc biệt hơn là chúng tôi sử dụng nhạc live hoàn toàn tại trường quay" – bà Hương cho hay.

Cũng theo bà Hương, Người yêu tôi đỉnh nhất cũng là chương trình đánh dấu hướng phát triển mới của FPT play. Cụ thể, bên cạnh thể thao và phim thì FPT play sẽ sản xuất các chương trình thuần Việt về giải trí...

Bốn trong 40 cặp đôi tham gia chương trình

NSX hi vọng Phan Đạt, Phương Lan hạnh phúc

Người yêu tôi đỉnh nhất là cuộc tranh tài về âm nhạc dành cho các cặp đôi, nơi những bạn trai sẽ phô diễn khả năng ca hát. Các cô gái sẽ lựa chọn đầu tư vào người mình yêu hoặc giọng ca của chàng trai khác mà cô ấy cho rằng sẽ chiến thắng để nhận về phần thưởng lớn nhất.

Người yêu tôi đỉnh nhất quy tụ 40 cặp đôi tham gia. Đây không chỉ là sân chơi dành cho những cặp đôi nổi tiếng như Lê Lộc - Tuấn Dũng, Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc, Phương Lan - Phan Đạt mà còn là điểm đến của rất nhiều cặp muốn chia sẻ về mối lương duyên của mình.

Phan Đạt, Phương Lan đang vướng ồn ào vụ chèn ép nghệ sĩ trẻ tại Sân khấu Thế giới trẻ.

Có ý kiến cho rằng Người yêu tôi đỉnh nhất ra mắt trong thời điểm Phan Đạt, Phương Lan đang có những ồn ào liên quan đến Sân khấu Thế giới trẻ, điều này sẽ gây trở ngại cho chương trình.

Đối với vấn đề này, bà Nguyễn Thu Hương cho biết không chỉ mỗi Phan Đạt, Phương Lan mà sau khi quay hình, NSX cũng đồng hành, quan tâm đến các cặp đôi khác.

"Hai nghệ sĩ trẻ đang trong giai đoạn khá khó khăn trong chuyện tình cảm. Nhưng riêng với suy nghĩ của tôi, mối quan hệ của hai vợ chồng hay hai người yêu nhau nó không hoàn toàn màu hồng mà sẽ có giai đoạn khó khăn nên cũng mong truyền thông báo chí hỗ trợ để các bạn vượt qua khó khăn…" – bà Hương chia sẻ.

Nói thêm về việc sẽ bị khán giả phản ứng, bà Hương cho biết Phan Đạt, Phương Lan chỉ là một trong 40 cặp thí sinh dự thi trong chương trình chứ không phải cặp đôi đồng hành xuyên suốt trong 10 tập phát sóng.

Không chỉ vậy khi có ý kiến cho rằng cặp đôi Phan Đạt - Phương Lan chủ đích tạo ồn ào để PR cho chương trình, bà Hương nhìn nhận: "Nghệ sĩ rất cần hào quang, câu chuyện để làm mới với khán giả. Nhưng tôi không nghĩ Phương Lan và Phan Đạt tạo nên một câu chuyện như thế để PR hay viral cho chúng tôi. Tôi cũng mong hai bạn sẽ hạnh phúc".