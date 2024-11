Phẫn nộ người phụ nữ đánh con gái dã man ở chợ Vĩnh Long 08/11/2024 11:25

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đánh con gái dã man gây bức xúc dư luận.

Clip đăng tải trên mạng xã hội ghi cảnh người phụ nữ đánh con gái dã man ở chợ Vĩnh Long

Sự việc được cho là xảy ra ở chợ Vĩnh Long. Theo clip đăng tải, một phụ nữ đã có hành vi dùng tay đánh, dùng chân đạp, đá liên tiếp vào một bé gái ngay giữa đường.

Chưa dừng lại, người phụ nữ còn đi đến chiếc xe máy đang đậu lấy một sợi dây (loại dây ràng hàng hoá vào xe) tiếp tục đánh bé gái.

Mặc cho bé gái khóc và van xin “mẹ ơi đừng đánh con” nhưng người phụ nữ vẫn dùng dây đánh liên tiếp vào người bé gái không thương tiếc.

Điều đáng nói là xung quanh có rất nhiều người lớn nhưng không một ai ngăn cản hay can thiệp dù bé gái có kêu gọi sự giúp đỡ.

Sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một clip khác ghi cảnh người phụ nữ này tiếp tục xảy ra cự cãi, ẩu đả với một người đàn ông trong đêm. Người đàn ông này được cho là chồng của người phụ nữ và mâu thuẫn xảy ra xuất phát từ việc người phụ nữ đã đánh bé gái lúc sáng.

Người phụ nữ dùng tay đánh, dùng chân đạp con gái ngay giữa đường ở khu vực chợ Vĩnh Long

Sau đó, người phụ nữ còn lấy dây đánh con gái dã man mặc cho bé gái van xin. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình cự cãi và chửi bới người đàn ông, người phụ nữ này tay cầm dao, nói “con tao đẻ ra tao không được quyền đánh hả”.

Hai clip được đăng tải khiến cộng động mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ.

Ngày 8-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết công an đã nắm sự việc và đã phối hợp với Công an phường mời người phụ nữ lên làm việc.