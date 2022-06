Phán quyết vụ Johnny Depp kiện Amber Heard, bất ngờ vì sao?

Việc ngôi sao "Cướp biển vùng Caribbean" Johnny Depp thắng vợ cũ Amber Heard trong vụ kiện phỉ báng và ông Depp được bồi thường thiệt hại 15 triệu USD đã khiến nhiều người bất ngờ vì nhiều lý do.

Phán quyết tòa Mỹ gây bất ngờ vì trái ngược với tòa Anh

Vào năm 2020, Johnny Depp đã thua trong vụ kiện tờ báo The Sun tội phỉ báng vì đã gọi mình là “kẻ đánh vợ”, sau khi vợ cũ Amber Heard đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh những thông tin mà The Sun đưa.

Thẩm phán Justice Nicol cho biết tờ The Sun đã tuyên bố rằng "về cơ bản (thông tin trong bài báo) là đúng sự thật" và nói rằng 12 trong số 14 vụ bạo hành với bà Heard như The Sun đưa tin thực sự đã xảy ra.

Kết quả của phiên tòa xét xử vụ Johnny Depp kiện vợ cũ vì tội phỉ báng đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì cho rằng nguyên đơn dễ dàng thắng kiện tội này ở Anh hơn ở Mỹ nhiều, theo tờ Washington Post.

Ở Mỹ, nguyên đơn gặp phải nhiều quy định pháp lý rắc rối hơn để chứng minh một bị cáo là người nổi tiếng phỉ báng mình. Theo luật Mỹ, nguyên đơn phải chứng minh rằng mình bị hại do một thực thể có “hành động ác ý” thực sự, có nghĩa là họ phải chứng minh được phát ngôn bôi nhọ đó là sai sự thật.

Luật sư Lee Berlik ở bang Virginia (Mỹ) chuyên về luật phỉ báng và kiện tụng kinh doanh cho biết: “Trường hợp ông Depp đệ đơn kiện tương tự ở Mỹ thì ông sẽ có trách nhiệm thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng cáo buộc của bà Heard là sai sự thật”.

Trong trường hợp hai bên đưa ra bằng chứng và bồi thẩm đoàn không thể xác định bên nào nói thật, bên có nghĩa vụ chứng minh sẽ thua. Ông Berlik nói: “Điều đáng chú ý là thẩm phán ở Anh nhận thấy rằng tờ The Sun đã chứng minh được 12 hành vi 'đánh vợ' của ông Depp, nhưng ở Virginia, bồi thẩm đoàn, về cơ bản, không tìm thấy hành vi bạo hành gia đình nào với bà Heard và thấy cáo buộc của bà Heard không đúng sự thật”.

Vì sao có sự khác nhau giữa hai bản án?

Theo các chuyên gia pháp lý, lý do mà Depp có thể thắng kiện ở Mỹ chỉ đơn giản là do sự khác biệt giữa người ra quyết định bản án. Trong khi kết quả vụ kiện ở Anh của Depp chỉ do 1 thẩm phán quyết định thì ở Mỹ, bản án của Depp được bồi thẩm đoàn tuyên. Bồi thẩm đoàn tòa Mỹ có 7 người, gồm 5 nam và 2 nữ, theo tờ Insider.

Tờ báo này thông tin họ không biết chính xác cách mà bồi thẩm đoàn đi đến quyết định mà chỉ biết rằng việc quyết định của bồi thẩm đoàn đã được cân nhắc bí mật trong suốt 3 ngày.

Còn tại Anh thì không có bồi thẩm đoàn mà vụ kiện năm 2019 chỉ do thẩm phán Andrew Nichol tại Tòa án tối cao London quyết định.

Luật sư truyền thông quốc tế Mark Stephens cho biết nhóm luật sư của của ong Depp tại Mỹ đã thực hiện một chiến lược được gọi là DARVO. Đây là viết tắt của việc chối tội, tố ngược lại phía bên kia để đảo ngược vị thế nạn nhân và kẻ phạm tội. Theo đó, Depp đã trở thành nạn nhân và Heard là kẻ phạm tội.

Ông Stephens nói: “Chúng tôi thấy rằng DARVO có tác dụng rất hiệu quả với các bồi thẩm đoàn nhưng hầu như không có tác dụng với các thẩm phán - những người được đào tạo để xem xét bằng chứng”.

Một sự khác biệt khác giữa hai vụ xử ở Anh và Mỹ là việc cộng đồng mạng “dậy sóng”. Trong khi vụ án ở Anh chỉ được đưa tin đơn thuần thì phiên tòa ở Mỹ đã được phát trực tiếp (live-streamed) với hàng triệu người theo dõi và mổ xẻ lời khai trực tiếp. Điều này ít nhiều đã gây áp lực lên bồi thẩm đoàn Mỹ, mặc dù họ được yêu cầu không đọc các bình luận bên lề về vụ án nhưng cũng không hoàn toàn bị “cách ly” khỏi mạng xã hội.