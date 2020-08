Bán giấy tạm trú giả lấy 800 ngàn, nhận hơn 3 năm tù

Ngày 27-8, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đã tuyên phạt Dương Gia Bảo (28 tuổi, quê Bình Thuận) 3 năm 9 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hôm 16-4, công an kiểm tra phòng trọ của Dương Gia Bảo trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Tại đây, hàng chục giấy tờ giả như giấy đăng ký tạm trú, bằng lái xe, căn cước công dân cùng nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ cho việc làm giả bị phát hiện.



Bị cáo giao dịch ba lần, lời được một triệu đồng thì bị phát hiện - Ảnh H.ANH

Làm việc với cơ quan điều tra, Bảo khai trước đây ở quê làm nghề in thiệp cưới nên có sẵn máy vi tính, máy in, máy dập thẻ. Do công việc làm ăn không ổn định nên Bảo mang những dụng cụ này vào TP.HCM ở trọ cùng bạn để hoạt động kinh doanh.

Sau đó, nảy sinh ý định bán giấy tờ giả cho khách hàng có nhu cầu để thu lợi, Bảo lên mạng mày mò, học hỏi. Đến thời điểm bị phát hiện, người này khai đã bán được một giấy xác nhận tạm trú giả với giá 800 ngàn đồng, chỉnh sửa hai hóa đơn chuyển tiền ngân hàng cho hai khách hàng với giá 200 ngàn đồng.

Được biết, quá trình khám xét nơi Bảo cùng bạn ở, cơ quan công an còn phát hiện một lượng ma túy nhưng không ai trong phòng thừa nhận đó là của mình. Do vậy, công an quyết định tách vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý sau.