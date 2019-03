Bị cáo giam giữ người trái pháp luật có bị oan?

Ngày 25-3, TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ các bị cáo Nguyễn Thị Yến Ngọc, Trần Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Văn Học, Lê Thanh Sang bị truy tố về tội án giam giữ người trái pháp luật. Hai bị cáo Ngọc và Hoanh còn bị truy tố thêm tội chứa mại dâm.

VKS nói đủ cơ sở, luật sư bảo bị oan

Phiên xử được bắt đầu từ ngày 21-3 và ngay trong phần thủ tục bị cáo Ngọc đã đề nghị HĐXX thay đổi KSV giữ quyền công tố. Bị cáo cho rằng trước đó trong một lần hỏi cung KSV này đã chứng kiến việc Ngọc bị điều tra viên dùng nhục hình nhưng không có biện pháp can thiệp. Tuy nhiên cuối cùng tòa không chấp nhận. Ngọc là người kêu oan cả hai tội danh bị truy tố.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: M.CHUNG

Tại tòa hôm nay các luật sư (LS) bảo vệ cho bị cáo Ngọc đề nghị công bố lời khai của những người mua dâm. HĐXX cũng cho công bố các video lời khai của 4 người bị hại được coi là bị giam giữ trái pháp luật do tất cả họ đều vắng mặt.

Phần luận tội đại diện VKS cho rằng hành vi của Ngọc đã xâm phạm quyền tự do của 4 người bị hại. Bị cáo Ngọc có vai trò chủ mưu; bị cáo Hoanh là người thực hành; Sang, Học có vai trò giúp sức tích cực.

Theo VKS tại tòa Ngọc quanh co chối tội nên đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 4 đến 5 năm tù về tội giam, giữ người trái pháp luật. Các bị cáo còn lại thành khẩn khai báo nên đề nghị mức án từ 18 tháng đến ba năm tù. Về tội chứa mại dâm VKS đề nghị phạt bị cáo Ngọc mức án 7–8 năm tù, bị cáo Hoanh 2-3 năm tù.

Tranh luận các LS của Ngọc đề nghị tòa trả tự do cho các bị cáo tại tòa với các lý do. Thứ nhất, các luận cứ chứng minh yếu tố giam giữ người là chưa thỏa đáng, bởi các bị hại đã ở trong quán cà phê My My một thời gian dài, họ được đi biển trong thời gian được coi là bị giam giữ. Nếu họ bị Ngọc o ép, bóc lột thì họ hoàn toàn có thể tố giác và bỏ trốn chứ không chấp nhận ở như vậy.

Các bị cáo Hoanh, Sang Học, đều thừa nhận chỉ giám sát 4 bị hại chứ không có hành vi dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực. Các bị hại còn được đi ra ngoài để mua đồ đạc sinh hoạt cá nhân, nên chưa đủ cơ sở để buộc tội giam giữ.

Thứ hai, theo LS trong quá trình điều tra, CQĐT đã có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cụ thể tin tố giác của bị hại Vũ Ngọc được lập lúc 17h ngày 30-1-2018 và kết thúc lúc 18h30 cùng ngày. Trong khi biên bản kiểm tra quán My My kết thúc lúc 17h cũng ngày 30-1-2018. Trong khi từ quán đến Công an TP. Vũng Tàu nếu di chuyển nhanh thì cũng mất 30 phút, làm sao bị hại tố giác nhanh như vậy?

Không bắt quả tang việc mua bán dâm

Mặt khác, công an TP Vũng Tàu có mời 17 người có mặt ở quán nhưng không xuất trình được giấy tờ về trụ sở. Tuy nhiên trong hồ sơ vụ án không có danh sách đầy đủ của những người này, tại tòa đại diện VKS cũng thừa nhận.



Bốn cán bộ công an (hàng sau) được HĐXX triệu tập đến tòa để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Ảnh: M.CHUNG

Cạnh đó, bị hại cũng chưa được đối chất lời khai với các bị cáo. Một bị hại lại là người làm chứng cho một bị hại khác trong quá trình lấy lời khai là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì các bị hại cần được cách ly để lấy lời khai.

Thứ ba, việc khám xét nhà ở của vợ chồng bị cáo Ngọc (ở địa chỉ khác quán My My) được thực hiện khi chưa có lệnh. Biên bản là kiểm tra quán My My nhưng ở trang sau có ghi thêm việc kiểm tra nhà nghỉ (ở gần đó) và đã mời 20 người ở nhà nghỉ lên Công an làm việc hơn 2 ngày sau mới cho về là không đúng luật. Theo đơn của chồng bị cáo Ngọc công an đã chiếm đoạt, đánh tráo một số tài sản và có dấu hiệu làm giả niêm phong khi thực hiện các thủ tục khám xét…

Đáp lại đại diện VKS cho rằng vấn đề các LS đưa ra là chưa thỏa đáng, chưa có chứng cứ đầy đủ. Công an phường và công an TP Vũng Tàu đã thực hiện việc tiếp nhận tin báo tội phạm, kiểm tra và khám xét nhà đồng thời việc điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan đúng luật định.

Đối với hành vi chứa mại dâm, VKS cho rằng lời khai của những người mua dâm, các nhân chứng, các nữ nhân viên bán dâm và sổ sách ghi chép của quán… đã đủ cơ sở buộc tội hai bị cáo. Tuy nhiên các LS cho rằng không có phạm tội quả tang việc trong việc mua bán dâm. Việc cơ quan tiến hành tố tụng chỉ căn cứ vào các lời khai của những người liên quan để làm căn cứ buộc tội là không có cơ sở...

Tự bào chữa và nói lời sau cùng các bị cáo Hoanh, Sang, Học mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Ngọc đề nghị HĐXX xem xét giải oan cho bị cáo..

Theo kế hoạch 16 giờ tòa sẽ tuyên án.