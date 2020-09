Chĩa súng dọa bắn người là phạm tội

Dùng súng tự chế dọa bắn gia đình chủ quán nhậu Tháng 8-2020, VKSND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Sơn về tội đe dọa giết người. Theo đó, chiều 9-4, Sơn đến quán tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu yêu cầu anh Huỳnh Đình Văn (chủ quán) bán đồ nhậu. Vì đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 nên anh Văn từ chối. Do đã say xỉn nên Sơn chửi bới, dùng tay đánh anh Văn nhưng anh này đỡ được. Sơn gọi điện thoại cho công an phường yêu cầu xử lý hành vi bán quán nhậu của anh Văn trong thời gian cách ly xã hội. công an đến yêu cầu Sơn về nhà nhưng Sơn không chấp hành mà tiếp tục gây rối và đe dọa sẽ dùng súng bắn anh Văn. Sau khi được can ngăn, Sơn bỏ về, công an phường cũng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau đó khi thấy mẹ và các em của anh Văn về nhà, đi ngang qua nhà mình, Sơn mang khẩu súng cồn tự chế dọa bắn chết em anh Văn. Các em của anh Văn hoảng hốt bỏ chạy, Sơn dùng súng bắn phát ra tiếng nổ nhưng không gây thương tích cho ai...