Cựu chủ tịch tham ô 6,1 tỉ đối diện mức án tử hình

Ngày 29-7, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hoãn phiên tòa xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (Công ty Nam Khánh Hòa).

Theo quyết định hoãn phiên tòa được ban hành cùng ngày, lý do hoãn là vắng hai luật sư, bị hại, người có quyền lợi- nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 12-8.



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29-7

Vụ án trên là vụ chống hạn… trên giấy để tham ô tài sản mà báo PLO đã có nhiều bài phản ánh hồi tháng 4-2017. Trong vụ án này, VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố 11 bị can. Trong đó, có bốn bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, gồm ba cán bộ Công ty Nam Khánh Hòa là cựu chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Đỗ Hồng Hải, cựu phó giám đốc Đoàn Phi Dũng, nguyên kế toán trưởng Diệp Thụy Khánh Trân và Nguyễn Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên).

Bốn bị can này truy tố tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 Điều 353 BLHS 2015, khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Sáu bị can khác đều là cán bộ, nhân viên Công ty Nam Khánh Hòa bị truy tố tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Ngô Mạnh (cựu phó giám đốc), Đặng Thanh Xuân, Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến. Một bị can bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Phạm Thị Ngọc Phi, kế toán Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa.





Một công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa quản lý.

Cáo trạng xác định trong hai năm 2014- 2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu thủy lợi chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa Đỗ Hồng Hải đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn, các công trình sửa chữa thường xuyên để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Đỗ Hồng Hải chỉ đạo cấp dưới và cấu kết với doanh nghiệp lập hồ sơ 24 công trình nạo vét chống hạn, quyết toán khống đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỉ đồng. Cũng trong hai năm 2014-2015, Đỗ Hồng Hải chỉ đạo cấp dưới lập khống khối lượng dầu bơm chống hạn để quyết toán kinh phí thông qua việc lập hồ sơ hỗ trợ bơm dầu chống hạn cho các địa phương.



Kết quả điều tra xác định: Trong hai năm 2014-2015, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, Đỗ Hồng Hải đã tham ô chiếm đoạt 6,1 tỉ đồng của ngân sách Nhà nước thông qua việc chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi.