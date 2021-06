Quay lén các cặp đôi trong khách sạn để tống tiền Một vụ việc điển hình cho thực trạng này là ngày 1-6 mới đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ Bùi Đức Điệp (21 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Điệp là người chuyên đặt các camera quay lén tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long để quay video các cặp đôi tại khách sạn nhằm mục đích tống tiền. Với thủ đoạn trên, Điệp đã thu được nhiều clip của các nạn nhân và tống tiền anh T. (25 tuổi) 26 triệu đồng nhưng nạn nhân chưa chuyển tiền. Kiểm tra nơi ở của Điệp, Công an quận Phú Nhuận tạm giữ dàn máy tính, máy in và một số vật dụng khác mà Điệp dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.