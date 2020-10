Đề nghị xử tù vụ ‘chân trái bà hàng xóm’

Từ ngày 6 đến 7-10, TAND huyện Văn Giang, Hưng Yên xét xử sơ thẩm lần hai đối với bị cáo Đào Tất Quyền (60 tuổi, trú tại địa phương) về tội cố ý gây thương tích. Đây là vụ án từng có nhiều vi phạm tố tụng liên quan đến việc xác định tỉ lệ thương tích của bị hại, bị hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.



Sau gần hai ngày làm việc, đại diện VKS đề nghị tòa phạt ông Quyền từ hai năm ba tháng đến hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 6 triệu đồng.

Theo VKS, dù quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng có đủ tài liệu, căn cứ để kết luận bị cáo dùng chuôi dao gây thương tích 13% sức khỏe của bị hại.



Bị cáo Đào Tất Quyền tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đáng chú ý, ở phiên tòa lần này, VKS đã nhận định vụ án có một phần lỗi của bị hại khi chủ động mang dao sang để phá bức tường mà gia đình bị cáo đang xây, từ đó dẫn đến việc xô xát.

Tự bào chữa, ông Quyền cho rằng mình không đánh bị hại nên không phạm tội. Theo bị cáo, bị hại là người mang dao sang để phá tài sản của mình nên ông chỉ chống đỡ, tước bỏ con dao chứ không hề chủ động đánh lại.

Theo ông Quyền, trên thực tế ông không thể dùng hai tay cầm chuôi dao gây thương tích như VKS quy kết vì chuôi dao ngắn, không đủ độ dài để vụt trúng chân trái của bị hại được.

Tương tự, luật sư cho rằng bị hại không chỉ cầm dao phá bức tường mà còn cầm dao giằng co, gây kích động tinh thần của bị cáo. Đây là lỗi hỗn hợp, hành vi của bị hại khiến bị cáo bức xúc, hung khí là do bị hại mang sang… Do vậy, nếu bị cáo có lỗi thì chỉ là do vô ý chứ không phải cố ý.

Theo luật sư, cáo trạng mô tả bị cáo dùng hai tay cầm chuôi dao, vung lên qua đầu vụt một nhát “theo chiều từ trên xuống dưới, từ trước về sau, từ trái qua phải, làm chuôi dao trúng vào cẳng chân trái” của bị hại. Điều này là không thuyết phục, bởi bị cáo là người thuận tay phải, khi giật được con dao thì sẽ cầm ở tay phải và nếu có đánh thì sẽ từ hướng phải qua trái, nếu có trúng chân bị hại thì trúng ở phía ngoài của chân trái. Trong khi đó, thương tích của bị hại lại ở phía trong chân trái…

Ngoài ra, tại tòa, cả hai nhân chứng đều thay đổi lời khai, cho rằng không nhìn thấy bị cáo dùng dao gây thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, VKS vẫn sử dụng lời khai ban đầu của họ để buộc tội bị cáo.

Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra không làm rõ được sự mâu thuẫn giữa các lời khai trước đây và hiện tại của các nhân chứng, do đó không có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Luật sư tiếp tục kiến nghị triệu tập điều tra viên và kiểm sát viên giai đoạn sơ thẩm lần một.

Từ những căn cứ nêu ra, luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội. Đối đáp lại, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội của mình.

HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 12-10 tới đây.