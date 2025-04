Đốt pháo nghịch chơi, công an khám nhà phát hiện thêm vũ khí quân dụng 16/04/2025 10:44

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bốn (64 tuổi, cư trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng rulo cùng 3 viên đạn.

Theo hồ sơ, ngày 26-10-2024, có một người đàn ông lớn tuổi đốt pháo nổ trước một tiệm vàng ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân gây mất an ninh trật tự rồi bỏ chạy.

Trích xuất camera, Công an thị trấn Tân Minh xác định ông Nguyễn Văn Bốn là người đốt pháo nên mời làm việc. Do nghi vấn, công an đã tiến hành kiểm tra chỗ ở của người đàn ông này thì phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng rulo ổ xoay bằng kim loại cùng 3 viên đạn.

Theo Kết luận giám định của của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận: “Khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng, 3 viên đạn là đạn thể thao cỡ (5,6x15,6) mm, thuộc vũ khí thể thao và sử dụng được cho khẩu súng trên”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bốn thừa nhận khoảng tháng 2-2024, ông ta đặt mua khẩu súng quân dụng kèm 3 viên đạn với giá 2 triệu đồng và 1 viên pháo nổ với giá 40.000 đồng từ một người không rõ lai lịch tại TP.HCM để “phòng thân”. Sau khi mua, người đàn ông này đem về cất giấu, sau đó cao hứng lấy viên pháo ra đốt thì câu chuyện mua vũ khí “phòng thân” bị phát hiện.