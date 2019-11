Gần 300 người bức xúc khi đại diện Bách Đạt An không đến tòa

Sáng 15-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An) và bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam).



Phiên tòa có đến 296 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: TẤN VIỆT

Tham dự phiên tòa có đại diện UBND tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, phiên tòa có đến 296 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Phần lớn trong số họ là những khách hàng mua đất nền dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư và Hoàng Nhất Nam phân phối.

Điều bất ngờ là đại diện Bách Đạt An vắng mặt không lý do. Do đó, đại diện Hoàng Nhất Nam đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Đồng quan điểm, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Ý kiến của đại diện VKSND TP Đà Nẵng cũng cho rằng cần hoãn phiên tòa vì nguyên đơn vắng mặt không lý do. Đồng thời, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. Điều này đã khiến hàng trăm người có mặt bức xúc. Nhiều khách hàng kéo ra sân TAND TP Đà Nẵng căng chiếu ghi những dòng chữ: “Quảng Nam – Đà Nẵng cứu dân”, “Bách Đạt lừa dân”… Lực lượng công an đã được huy động đến TAND TP Đà Nẵng để vãn hồi trật tự.



Nhiều người bức xúc khi phiên tòa bị hoãn. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, Bách Đạt An nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND TP Đà Nẵng tuyên chấm dứt Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14-7-2017 và các phụ lục đính kèm với Hoàng Nhất Nam.

Bách Đạt An cũng đề nghị thu hồi toàn bộ các lô đất theo hợp đồng và phụ lục đính kèm nói trên. Ngoài ra, Bách Đạt An yêu cầu tòa tuyên buộc Hoàng Nhất Nam bồi thường 10% trên giá trị hợp đồng, tức khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Như PLO nhiều lần thông tin, trước đó khoảng 1.000 khách hàng đã đặt cọc theo tiến độ đến 95% giá trị lô đất tại các dự án Bách Đạt 1, 7B, Hera Complex Riverside nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng.

Ngoài ra, Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã có tranh chấp, khiếu kiện tại toà khiến các khách hàng lo lắng cho số phận tài sản của mình. Suốt từ đầu năm 2019 đến nay, hàng trăm khách hàng liên tục kéo đến trụ sở Bách Đạt An ở cả Đà Nẵng và Quảng Nam, thậm chí người dân còn nhiều lần kéo đến UBND tỉnh Quảng Nam đòi quyền lợi.

