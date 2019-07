Công bố vi phạm của Bách Đạt An trong vụ 1.000 người đòi sổ đỏ

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh này. Phạm vi thanh tra bao gồm 14 dự án bất động sản (BĐS) tại thị xã Điện Bàn.

Chưa làm hạ tầng đã huy động vốn

Theo kết luận thanh tra, Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt.

Đặc biệt, Bách Đạt An ký hợp đồng huy động vốn tại các dự án Khu đô thị (KĐT) Bách Đạt, KĐT 7B mở rộng, KĐT Hera Complex Riveside với Công ty cổ phần dịch vụ BĐS Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH đầu tư BĐS GAIA khi hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Các lô đất tại ba dự án nêu trên đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần nhưng trong thực tế, tiến độ các dự án không đảm bảo như cam kết với người mua. Điều này đã gây ra khiếu nại, tụ tập đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn.



Hàng trăm người dân bao vây trụ sở Bách Đạt Corp ngày 17-1 đòi quyền lợi. Ảnh: TẤN VIỆT

“Các vi phạm và thiếu sót của Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của BQL phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. BQL đã thiếu sự quản lý, không hướng dẫn kịp thời, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay BQL này đã giải thể nên Thanh tra tỉnh không đề xuất xử lý hành chính”, kết luận thanh tra nêu.

Thu hồi hơn 522 triệu đồng

Từ kết luận trên, thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn Bách Đạt An bổ sung các thủ tục về đầu tư, đất đai, quản lý dự án xây dựng, bảo vệ môi trường theo quy định và hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt tại hai dự án KĐT Sentosa Riveside và Khu dân cư An Cư 1.

Trên cơ sở xử lý dự án khu dân cư và chợ Điện Dương, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chuyển bốn dự án KĐT Bách Đạt 3, 4, 5, 6 (trước đây dùng để thanh toán vốn nhà đầu tư xây dựng chợ Điện Dương cho Bách Đạt An) thành các dự án khai thác quỹ đất thương mại và tiếp tục giao cho Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Đối với ba dự án KĐT An Phú Quý, Bách Đạt, Bách Thành Vinh mở rộng, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.



KĐT Hera Complex Riverside. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng với đó, kiến nghị giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và xử phạt hành chính theo thẩm quyền về các sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh BĐS đối với Bách Đạt An.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý đầu tư xây dựng… đã để cho Bách Đạt An thực hiện các dự án mà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Cuối cùng, thanh tra đề nghị thu hồi của Bách Đạt An hơn 522 triệu đồng, là khoản tiền sử dụng đất còn phải nộp theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về chuyển đổi năm lô đất tái định cư sang đất khai thác tại dự án KĐT An Phú Quý.

Như PLO nhiều lần thông tin, trước đó khoảng 1.000 khách hàng đã đặt cọc theo tiến độ đến 95% giá trị lô đất tại các dự án KĐT Bách Đạt 1, 7B mở rộng Hera Complex Riverside nhưng vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Ngoài ra, công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã có tranh chấp, khiếu kiện tại toà khiến các khách hàng lo lắng cho số phận tài sản của mình. Suốt từ đầu năm 2019 đến nay, hàng trăm khách hàng liên tục kéo đến trụ sở Công ty Bách Đạt An ở cả Đà Nẵng và Quảng Nam, thậm chí người dân còn nhiều lần kéo đến UBND tỉnh Quảng Nam đòi quyền lợi. Hiện vụ việc đang được TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng thụ lý.