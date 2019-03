Dân vây trụ sở, Bách Đạt An quyết lôi Hoàng Nhất Nam ra tòa

Đại diện các khách hàng, ông Nguyễn Quang Sơn (ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho rằng cuộc làm việc giữa Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An chỉ là “một vở kịch”. Ông Sơn cũng khẳng định tranh chấp hợp đồng giữa hai công ty thì tòa án giải quyết là hợp lý. Nhưng cả nghìn khách hàng đã cọc tiền mua đất hàng trăm tỉ đồng thì không có lý do gì phải ra tòa, mà hai công ty phải giải quyết cho người dân. Ông Sơn cho rằng khách hàng đang nghi ngờ Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam bắt tay nhau để diễn kịch, lấy lại đất vì giá đất đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm năm 2017. Đến cuối giờ chiều 15-3, nhiều người dân vẫn vây trụ sở Bách Đạt An.