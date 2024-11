Gamuda Land làm nên lịch sử Property Guru với cú hit 13 giải thưởng 18/11/2024 14:31

Đặc biệt, Gamuda Land Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng cao quý "Best Developer of the Decade" – Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất trong Thập kỷ, khẳng định vị thế tiên phong và những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Toả sáng với 13 giải thưởng danh giá

Là một trong những giải thưởng bất động sản có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru được xem là thước đo để đánh giá và tôn vinh những nhà đầu tư uy tín cùng các dự án bất động sản chất lượng hàng đầu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh như hiện nay, giải thưởng tạo cơ hội cho các chủ đầu tư được toả sáng, thông qua đó thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm.

Tại sự kiện Vietnam PropertyGuru Award 2024, Gamuda Land Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi xuất sắc giành được tổng 13 giải thưởng danh giá, bao gồm: Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất trong thập kỷ (Developer of Decade), Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất (Best Developer), cho thương hiệu Gamuda Land Việt Nam và 11 giải khác cho các dự án được phát triển bởi Gamuda Land Việt Nam là The Meadow và Eaton Park.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, ông Angus Liew Bing Fooi - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi được bình chọn là Nhà phát triển bất động sản xuất sắc của thập kỷ. Việc được Ban tổ chức Vietnam PropertyGuru Awards 2024 trao 13 giải thưởng ngày hôm nay là minh chứng đáng quý cho những nỗ lực của Gamuda Land Việt Nam. Đây chính là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh phát triển các dự án bất động sản bền vững, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng và kiến tạo những giá trị lâu dài, bền vững cho xã hội”.

Sự khẳng định từ những thành tựu vượt trội

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land hiện đang phát triển hai dự án lớn: Gamuda City tại Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City tại Tân Phú, TP.HCM. Mặc dù thị trường bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn, năm 2023 vẫn là một năm thành công của Gamuda Land Việt Nam khi khởi công hai dự án quan trọng: Artisan Park tại Bình Dương và The Meadow tại Bình Chánh. Trong năm 2024, Gamuda Land tiếp tục triển khai Eaton Park, một dự án căn hộ cao cấp tại khu Đông TP.HCM. Tháng 10 vừa qua, Elysian cũng được khởi công, bổ sung thêm một dự án quan trọng vào chuỗi sinh thái bất động sản của Gamuda Land tại thị trường Việt Nam.

Gamuda Land được vinh danh là Chủ đầu tư của thập kỷ tại Vietnam PropertyGuru 2024.

Không chỉ là tên tuổi nổi bật trong khối ngoại, Gamuda Land còn là một trong những chủ đầu tư đầu tiên ở Việt Nam kết hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào các công trình và hoạt động của mình. Kế hoạch tổng thể phát triển dự án được cân nhắc kỹ lưỡng, các yếu tố được cân bằng hài hoà, bao gồm tất cả các lĩnh vực, từ kiến trúc, đến cơ sở vật chất và tiện ích phù hợp, công viên và cảnh quan trong các dự án. Các dự án của Gamuda Land mang phong cách thiết kế biophilic độc đáo (thiết kế ưa sinh học) với mật độ cây xanh cao và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Nhờ việc tuân thủ và áp dụng những tiêu chí khắt khe trong từng khâu dự án nên các dự án của Gamuda Land như Eaton Park, The Meadow, Elysian hay Artisan Park đều đạt được các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế như LEED (cấp bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ), LOTUS Core & Shell (Hội đồng công trình xanh Việt Nam), Green Mark (cấp bởi cơ quan Quản lý Thi công Singapore) và Green Star (cấp bởi Hội đồng Công trình xanh của Úc), EDGE (tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC)…

Gamuda Land được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất tại Vietnam PropertyGuru 2024.

Mới đây, Gamuda Land Việt Nam đã công bố tầm nhìn mới để phù hợp trong giai đoạn tới: “Tiên phong kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trên toàn cầu, nơi mọi người mong muốn gắn bó và phát triển qua nhiều thế hệ”. Khi con người hiện đại luôn phấn đấu để đạt được nhiều hơn và tìm cách nâng cao chất lượng cuộc sống và tương lai cho các thế hệ mai sau, Gamuda Land hướng tới không những cung cấp các giải pháp nhà ở chất lượng cao theo nhận thức truyền thống mà còn là xây dựng và thúc đẩy các cộng đồng thịnh vượng, cùng nhau tiến về phía trước. Tầm nhìn mới cũng thể hiện Gamuda Land sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa dấu chân và tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh PropertyGuru Award 2024, Gamuda Land cũng đã ghi tên mình với hàng loạt các giải thưởng danh giá trên toàn cầu như The Edge Billion Ringgit Club Awards 2024, Top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng, bao gồm xây dựng hạ tầng và bất động sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mới đây nhất, Gamuda Land đã giành được Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Malaysia và nhận giải Thuộc tính chất lượng tốt nhất trong năm thứ 2 liên tiếp tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards (TEPEA) 2024 do The Edge Malaysia tổ chức.

Box: