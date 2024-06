Gamuda Land lần đầu tiên mang 'Best Of The World Festival' đến với công chúng TP.HCM 25/06/2024 16:51

(PLO)- UniMedia và Gamuda Land ​​vừa chính thức tổ chức Lễ công bố đăng cai Lễ hội "Best Of The World Festival 2024" tại TP.HCM. Theo đó, Gamuda Land sẽ là đơn vị đăng cai và đồng tổ chức lễ hội "Best Of The World Festival 2024" thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024, lễ hội sẽ được diễn ra tại khu phức hợp Celadon City Tân Phú, thuộc tập đoàn Gamuda Land.

