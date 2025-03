An Tín Phong: Đối tác tin cậy trong dịch vụ gửi hàng đi Mỹ 28/03/2025 09:24

(PLO)- An Tín Phong Express là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực gửi hàng đi Mỹ. Dịch vụ của công ty đáp ứng được nhu cầu của nhiều cá nhân, doanh nghiệp và góp phần giúp công ty khẳng định được vị thế trên thị trường logistics tại Việt Nam.

Hiện nay, Mỹ vẫn là một trong những thị trường tiêu thụ chủ chốt của Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tháng 1-2025 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 9,8 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia này là 1,3 tỷ USD. Các mặt hàng được xuất khẩu chủ yếu là hàng may mặc, giày dép, hàng nông sản, thủy sản, nội thất,...Thị trường xuất khẩu sôi động giúp các doanh nghiệp có lượng đơn hàng lớn. Đây cũng là lý do dịch vụ gửi hàng đi Mỹ tăng trưởng mạnh.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, An Tín Phong Express đã định hình thành đơn vị vận chuyển hàng đi Mỹ uy tín, chuyên nghiệp với những thế mạnh vượt trội.

Dịch vụ uy tín, nhanh chóng

Đại diện An Tín Phong Express chia sẻ, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Công ty đầu tư mạnh mẽ vào kho bãi, văn phòng và nguồn nhân lực để trở thành nơi trung chuyển hàng hóa sang nhiều quốc gia trong đó có Mỹ.

An Tín Phong cung cấp dịch vụ gửi hàng đi Mỹ uy tín, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, công ty có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản về lĩnh vực logistics. Tất cả các khâu từ nhận hàng đến đóng gói, vận chuyển đều được nhân viên thực hiện một cách bài bản, đảm bảo tuân thủ các quy định về hàng hóa khi gửi sang Mỹ đồng thời đẩy nhanh tốc độ gửi hàng.

Hiện An Tín Phong cung cấp hai hình thức chuyển hàng sang Mỹ đó là gửi hàng bằng đường hàng không với thời gian giao hàng chỉ từ 3-5 ngày và gửi hàng bằng đường biển với thời gian từ 2 - 4 tuần. Tùy theo nhu cầu và ngân sách để khách hàng lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp.

Thủ tục đơn giản

Gửi hàng đi Mỹ, khách hàng cần hoàn thành một số giấy tờ, thủ tục cần thiết như hóa đơn thương mại, thủ tục hải quan, packing list, các giấy tờ đặc biệt khác. Tuy nhiên, An Tín Phong hỗ trợ trọn gói thủ tục gửi hàng đi Mỹ từ đường bay đến đường biển. Nhờ vậy giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và công sức. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn cập nhất các quy định mới nhất để đảm bảo việc gửi hàng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Hỗ trợ pickup miễn phí

Trong quá trình gửi hàng qua Mỹ, việc đảm bảo hàng hóa được nhận, xử lý, đóng gói, vận chuyển đúng cách là yếu tố rất quan trọng để hạn chế rủi ro và tiết kiệm thời gian. An Tín Phong Express hỗ trợ pickup miễn phí và xử lý hàng chuyên nghiệp. Theo đó, nhân viên công ty sẽ đến trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để nhận hàng. Nhân viên cũng kiểm tra tình trạng hàng hóa và đánh giá các mặt hàng có được phép gửi đi Mỹ hay không.

Công ty hỗ trợ pickup miễn phí.

Bên cạnh đó, An Tín Phong cũng tiến hành đóng gói và gia cố hàng hóa theo quy định để đảm bảo dễ dàng thông quan và an toàn cho hàng hóa, tránh tình trạng hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị trả về. Vì thế, các cá nhân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn An Tín Phong Express làm đối tác gửi hàng đi Mỹ.

Giá cước cạnh tranh

Bên cạnh cung cấp dịch vụ chất lượng, An Tín Phong cũng mang đến cho khách hàng mức giá cước cạnh tranh và linh hoạt, phù hợp với khối lượng, thể tích và từng loại hàng hóa khác nhau. Bảng giá được niêm yết công khai, minh bạch, cam kết không phát sinh thêm chi phí ẩn. Đây cũng là yếu tố khẳng định thương hiệu của công ty trên thị trường.

Quý độc giả có nhu cầu gửi hàng đi Mỹ có thể liên hệ với An Tín Phong Express theo thông tin sau: