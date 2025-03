In Hoa Long - Xưởng in túi giấy giá rẻ, uy tín, chất lượng 27/03/2025 15:49

(PLO)- Bạn đang tìm xưởng in túi giấy giá rẻ với chất lượng in ấn đẹp, sắc nét và đa dạng mẫu mã? In Hoa Long chuyên cung cấp dịch vụ in theo yêu cầu, phù hợp cho các cửa hàng, doanh nghiệp muốn nâng cao thương hiệu với chi phí tối ưu. Với công nghệ in hiện đại, chất liệu giấy cao cấp và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm túi giấy bền đẹp, sang trọng và thân thiện với môi trường. Hãy liên hệ 0903.400.469 để nhận báo giá tốt.

Giới thiệu xưởng in túi giấy giá rẻ – In Hoa Long

Trong thị trường bao bì hiện nay, túi giấy không chỉ là vật dụng đựng sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu. Nếu bạn đang tìm kiếm xưởng in túi giấy giá rẻ với chất lượng đảm bảo, In Hoa Long chính là lựa chọn hàng đầu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in ấn, in hoa long cung cấp các dịch vụ in túi giấy giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo độ bền đẹp, chuyên nghiệp. Hoa Long cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường.

Công ty In Hoa Long

Tại sao nên chọn xưởng in túi giấy giá rẻ – In Hoa Long?

Lựa chọn một xưởng in uy tín không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo sản phẩm in ra đẹp, chuyên nghiệp. Dưới đây là những lý do bạn nên đặt in túi giấy tại In Hoa Long:

Giá thành cạnh tranh

● Là xưởng in túi giấy giá rẻ, in hoa long tối ưu chi phí sản xuất, mang đến giá tốt nhất cho khách hàng.

● Cam kết báo giá in túi giấy minh bạch, không phát sinh thêm chi phí khác.

● Giảm giá khi khách hàng đặt in với số lượng lớn.

Chất lượng in ấn cao

● Sử dụng công nghệ in offset hiện đại, giúp sản phẩm đạt hình ảnh sắc nét, màu sắc chuẩn.

● Chất liệu giấy bền, đẹp, chắc chắn và thân thiện với môi trường.

● Gia công cẩn thận, đảm bảo túi giấy không bị nhăn, rách trong quá trình sử dụng.

Sản xuất nhanh – đáp ứng kịp tiến độ

● Thời gian sản xuất nhanh, chỉ từ 5 – 7 ngày làm việc.

● Nhận in gấp theo yêu cầu, đảm bảo đúng thời gian cam kết.

● Giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tại hà nội.

Đa dạng mẫu mã, thiết kế túi giấy theo yêu cầu

● In túi giấy theo mẫu có sẵn hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

● Đa dạng kiểu dáng, kích thước, phù hợp với nhiều ngành hàng.

● Nhận thiết kế miễn phí cho đơn hàng lớn.

Các loại túi giấy in phổ biến tại In Hoa Long

Tại xưởng in túi giấy giá rẻ Hoa Long, chúng tôi nhận sản xuất đa dạng mẫu mã túi giấy, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề khác nhau.

In túi giấy giá rẻ, mẫu đẹp tại In Hoa Long

Túi giấy thời trang

● Dành cho các chủ shop quần áo, giày dép, phụ kiện.

● Chất liệu in túi: giấy couche, ivory, bristol.

● Thiết kế sang trọng, in logo nổi bật.

Túi giấy thực phẩm

● Thường được dùng phổ biến để đựng bánh mì, cà phê, đồ ăn nhanh.

● Có thể in 1-4 màu sắc theo yêu cầu.

Túi giấy quà tặng

● Thích hợp cho dịp lễ tết, sinh nhật, hội nghị.

● Gia công ép kim, dập nổi, cán màng bóng/mờ.

Túi giấy kraft

● Phù hợp với các thương hiệu theo phong cách eco-friendly.

● Màu nâu tự nhiên, dễ phân hủy, bảo vệ môi trường.

● Được sử dụng trong các cửa hàng trà sữa, quán café, tiệm bánh…

Quy cách in túi giấy giá rẻ tại in hoa long

Khi đặt hàng tại xưởng in túi giấy giá rẻ Hoa Long, bạn có thể tùy chọn theo các thông số sau:

Chất liệu giấy

● Giấy kraft (120-250gsm) – giá rẻ, bền, thân thiện môi trường.

● Giấy couche (150-300gsm) – bề mặt mịn, in màu đẹp.

● Giấy ivory (200-350gsm) – cao cấp, sang trọng, độ bền cao.

● Giấy bristol (200-350gsm) – thích hợp làm túi mỹ phẩm, quà tặng.

Kích thước phổ biến

● 10x15x5 cm → đựng mỹ phẩm, trang sức.

● 20x30x8 cm → phù hợp với thời trang, thực phẩm.

● 30x40x12 cm → dùng cho giày dép, hộp quà lớn.

● Tùy chỉnh kích thước túi giấy theo yêu cầu khách hàng.

Công nghệ in ấn

● In offset – chất lượng cao, giá thành tốt cho đơn hàng lớn.

● In kỹ thuật số – phù hợp đơn hàng túi giấy số lượng ít.

Gia công sau in

● Cán màng bóng/mờ giúp túi được bền hơn.

● Ép kim logo tạo sự sang trọng.

● Gắn quai dây, quai xoắn giấy hoặc cắt quai lỗ theo yêu cầu.

Liên hệ đặt hàng ngay tại In Hoa Long

Bạn đang cần tìm xưởng in túi giấy, in tem giá rẻ uy tín, chất lượng tại Hà Nội? In hoa long sẵn sàng phục vụ với dịch vụ in ấn chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh và thời gian sản xuất nhanh chóng.

Gọi ngay để được tư vấn & nhận báo giá chi tiết!