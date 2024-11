Chủ tịch TP Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân tại khu nhà số 284 Nguyễn An Ninh 14/11/2024 09:20

(PLO)- Chủ tịch Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân tại khu nhà đổi ca số 284 Nguyễn An Ninh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và đưa ra nhiều chỉ đạo, hướng xử lý vụ việc.

Chiều 13-11, UBND TP Vũng Tàu tổ chức buổi đối thoại, giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại Khu nhà ở đổi ca (số 284 Nguyễn An Ninh, phường 7 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- PTSC).

Tham dự cuộc họp có các hộ dân đã và đang còn sinh sống tại khu nhà đổi ca, đại diện Tổng công ty PTSC, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT và đại diện Công an phường 7, TP Vũng Tàu.

Cán bộ của PTSC bán lại suất thuê nhà cho người dân

Tại buổi đối thoại, ông Mạc Minh Tuấn (sinh sống tại khu nhà đổi ca từ năm 1995) cho biết, thời điểm đó ông mua lại nhà từ một cán bộ đang công tác tại PTSC. Ông nói: “Có những cán bộ bán cho tôi nhưng giờ lại có quyết định thu hồi của tôi”.

Ông Mạc Minh Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo ông Tuấn, việc quản lý khu nhà của công ty lỏng lẻo, mua đi bán lại các căn nhà từ người sử dụng ban đầu là cán bộ của PTSC rồi qua 5-6 người nữa. Ngoài ra, tên gọi "khu nhà đổi ca" như PTSC nêu ra là chưa chính xác và chưa có trong các văn bản trước đây.

PTSC cho thời hạn 6 tháng với lý do di dời là chưa thuyết phục. Việc nói khu nhà xuống cấp là không đúng vì đơn vị kiểm định của Sở Xây dựng kết luận tòa nhà vẫn hoạt động bình thường.

Ông Tuấn đề nghị PTSC trả lời rõ một số vấn đề, đồng thời đề nghị đánh giá lại chất lượng khu nhà, tiếp tục cho người dân thuê 20 năm (hết thời hạn thuê đất) nếu chưa có kế hoạch sử dụng khu đất. Nếu thu hồi, đề nghị Nhà nước cho người dân thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH). Nếu phải dời đi người dân sẽ khởi kiện cá nhân đã bán cho mình để yêu cầu trả lại tiền mua bán.

Một người dân ý kiến về việc gửi các thông báo về thu hồi các căn hộ chưa đúng quy cách của đại diện Ban quản lý khu nhà. Ảnh: TK

Nhiều người dân cũng đồng tình với ông Tuấn và nêu thêm một số lý do khó khăn, vướng mắc. Họ nhấn mạnh xung quanh vấn đề PTSC phải xử lý trách nhiệm những cán bộ , nhân viên của công ty đã bán lại nhà cho người khác.

Khi mua bán (giấy tay), người dân đã đóng tiền tiếp nối người mua trước cho Ban quản lý của công ty, mới đây là 600 ngàn đồng/ tháng để đảm bảo các dịch vụ; xin phép và được Ban quản lý khu nhà cấp giấy đồng ý cho sửa chữa. Tại khu nhà cũng có tổ dân phố, sinh hoạt bình thường nhiều năm nay…

Không được đăng ký tạm trú, nhập khẩu tại khu nhà

Trả lời các ý kiến cư dân, ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC, cho biết đơn vị đang xử lý những vấn đề tồn tại từ nhiều năm trước. Đây là một việc khó khăn.

Ông Nam cũng đã trao đổi rõ về pháp lý, lý do hình thành khu nhà đổi ca phù hợp với nhiệm vụ, công việc của cán bộ, công nhân viên công ty trước đây. Trong quyết định tạm giao nhà có nêu rõ cá nhân hộ gia đình không được đăng ký tạm trú, nhập hoặc chuyển hộ khẩu vào căn hộ được cơ quan tạm giao.

PTSC không có ban quản lý chuyên cho thuê cung cấp căn hộ mà chỉ tạm giao khu nhà đổi ca cho một đơn vị có chức năng gần như vậy để quản lý là khách sạn Dầu khí quản lý.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC (đứng) trả lời các ý kiến cư dân tại đối thoại. Ảnh: TK

Khi người dân đang sử dụng căn hộ có nhu cầu sửa chữa, Ban quản lý có đồng ý trên đơn xin phép nhưng không có trường hợp nào cho sửa chữa, lắp đặt thêm chuồng cọp mà chỉ cho tô trét lại.

Năm 2021 và 2023, Trung tâm Kiểm định của Sở Xây dựng có kiểm định và ra thông báo, trong đó khuyến cáo rất rõ khu nhà phải sửa chữa lại hệ thống PCCC cũng như khắc phục một số điểm bất cập khác.

PTSC ủng hộ và hỗ trợ việc các hộ dân khởi kiện dân sự đối với việc mua bán, giao dịch các tài sản không thuộc quyền sở hữu đúng theo quy định pháp luật. Nếu người bán đã và đang công tác tại PTSC thì đơn vị sẽ áp dụng các quy định trong nội bộ để xử lý nghiêm khắc. Các đơn vị trong ngành dầu khí nói chung và PTSC nói riêng không có chế độ cấp nhà, giao nhà cho cán bộ, người lao động.

Theo lãnh đạo PTSC, khu nhà đổi ca tạm giao cho cán bộ, người lao động và quy định rõ không được đăng ký tạm trú, nhập khẩu. Ảnh: TK

Ông Nam cũng nói rõ lý do thu hồi các căn hộ là do PTSC không có chức năng cung cấp, kinh doanh nhà ở trong khu nhà. Một năm, PTSC đang phải đóng tiền thuê đất cho tỉnh gần 2,6 tỉ đồng/ 1 năm. Đấy là chi phí không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, PTSC báo cáo thành phố và tỉnh để khắc phục những điều chưa phù hợp trong công tác quản lý…

PTSC vẫn phải có trách nhiệm với khu nhà

Kết luận buổi đối thoại, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nhấn mạnh hiện tỉnh chưa có quyết định thu hồi, chấm dứt hợp đồng thuê đất nên PTSC vẫn phải có trách nhiệm với khu nhà. Trong đó, đảm bảo về tài sản, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường tại khu nhà...

Nhiều hộ dân phản ánh đã mua lại nhà từ nhân viên PTSC, do đó đề nghị PTSC tiếp tục làm việc với các hộ dân để giải quyết thấu tình đạt lý.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu kết luận tại buổi đối thoại với các hộ dân sinh sống tại khu nhà đổi ca PTSC. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

TP yêu cầu phường, công an TP Vũng Tàu có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về an ninh, trật tự tại khu nhà. Người dân trong thời gian này cũng phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không được vi phạm.

Ông Thảnh cũng kiến nghị Sở Xây dựng và Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất đối với hợp đồng thuê đất, sử dụng các căn nhà theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người dân.

Yêu cầu công an TP Vũng Tàu rà soát cụ thể và có báo cáo rõ việc xác nhận hộ khẩu cho một số trường hợp từ thời điểm nào, đúng quy định hay không.

TP Vũng Tàu đang phối hợp với Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý khởi công xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Khi đó, người dân đủ điều kiện sẽ xem xét để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.