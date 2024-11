Phía ông Trump phản ứng tin ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa đánh sang Nga 18/11/2024 10:35

Ngày 17-11, ông Steven Cheung - Giám đốc truyền thông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên tiếng về thông tin Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

“Như Tổng thống [đắc cử] Donald Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử, ông là người duy nhất có thể đưa cả hai bên Nga-Ukraine lại gần nhau để đàm phán hòa bình và hướng tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh và giết chóc” - ông Cheung nói với đài CNN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) tiếp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) ngày 13-11. Ảnh: REUTERS

Ông Cheung không trả lời câu hỏi về việc liệu ông Trump hay các cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền sắp tới có nhận được thông báo trước từ chính quyền ông Biden về quyết định trên hay không.

Trong ngày 17-11, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ nhiệt thành với ông Trump, đã chỉ trích ông Biden liên quan thông tin về vũ khí tầm xa.

“Trên đường rời nhiệm sở, ông Joe Biden đang cố gắng bắt đầu Thế chiến thứ III bằng cách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công Nga. Người dân Mỹ ngày 5-11 đã bỏ phiếu chống lại những quyết định này và không muốn tài trợ hoặc tham gia vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ” - bà Greene viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, thông tấn TASS dẫn lời một thành viên (giấu tên) trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump rằng ông tổng thống đắc cử có thể sẽ xem xét lại quyết định trên của ông Biden sau khi nhậm chức.

“Tôi đoán rằng hầu hết mọi thứ sẽ được xem xét lại. Mỹ chỉ có một tổng thống tại bất kỳ thời điểm nào. Cho đến chiều ngày 20-1-2025, tổng thống đó là ông Biden. Việc cho phép sử dụng những tên lửa này là quyết định của ông ấy, nhưng sẽ không còn lâu nữa” - nguồn tin nói với TASS.

Trước đó cùng ngày 17-11, hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Về phía Moscow, ngay sau khi có thông tin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, ngày 17-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ quan điểm của Moscow trong vấn đề này, theo đài RT.

Tổng thống Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra “những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt”.