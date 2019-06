Giám đốc Công an Đà Nẵng giới thiệu Vũ 'nhôm' làm tình báo?

Chiều 11-6, phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục làm việc.



Một nội dung đáng chú ý liên quan tới phần xét hỏi của luật sư đối với Vũ “nhôm” xoay quanh công ty bình phong Bắc Nam 79.

Trả lời trước tòa, Vũ cho biết tháng 5-2016, bản thân được bổ nhiệm giữ chức phó phòng thuộc Tổng cục tình báo, Bộ Công an.

Về việc thành lập công ty bình phong Bắc Nam 79, Vũ khai xuất phát từ chỉ đạo của bị cáo Phan Hữu Tuấn. Khi thành lập có ba chứng minh nhân dân, gồm Phan Văn Anh Vũ, Hoàng Hữu Thân – bí danh của ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Ngọc Tùng – bí danh của trưởng phòng tình báo Công an TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm thành lập, 70% vốn là của Vũ “nhôm”, 20% của cục B61 và 10% của Công an TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, về thực chất, 100% tiền bỏ ra đều là của Vũ. “Khi thành lập, bị cáo Tuấn nói cứ để tên B61 và Công an TP ĐN vào, mãi sau này để công ty phát triển mạnh thì B61 mới góp con người, tiền, máy móc vào…” – Vũ khai.



Vũ "nhôm" được đưa đến tòa.

Đáng chú ý, trả lời luật sư về cơ sở nào để được tuyển dụng vào Tổng cục V, Vũ cho hay năm 2009, đích thân Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã giới thiệu mình cho tổng cục trưởng Tổng cục V.

Trước khi được tuyển dụng, Vũ đã khởi nghiệp được khoảng 10 năm, đã có những thành công nhất định, có tài sản, cơ ngơi, tiền bạc…

Vũ cũng khai rằng nhiệm vụ mà mình được giao sau khi tuyển dụng là để phát triển tiềm lực tổ chức bình phong vững mạnh, phục vụ cho hoạt động ngành, từ đó hướng tới đưa ra nước ngoài.

Bị cáo này khẳng định mỗi khi tìm thấy các dự án có thể phát triển được, bị cáo đều báo cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, khi luật sư đặt vấn đề sáng nay hai cấp trên của Vũ là Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đều phủ nhận, bị cáo có suy nghĩ gì. Chủ tọa lập tức ngắt lời và đề nghị câu trả lời này sẽ trình bày trong phần tranh luận.

Quá trình trả lời các câu hỏi, Vũ khẳng định hoàn toàn không có văn bản nào của Tổng cục V hoặc Bộ Công an đề nghị giảm giá cho công ty của bị cáo. Vũ mong UBND TP Đà Nẵng có giải thích rõ với HĐXX về vấn đề này.

Vũ cho rằng bên mua không thể gây thiệt hại được, việc quyết định như thế nào là do bên bán. Bản án sơ thẩm quy trách nhiệm gây thất thoát là phải do bên bán. Bên mua chỉ có nghĩa vụ thanh toán đúng giá, đúng thời điểm do bên bán quy định, còn mua ra sao, hình thức nào thì do bên bán.