Ngày 1-1, tin từ TAND tỉnh Bình Thuận cho biết, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Lìu Gia Siêu (36 tuổi) về tội che giấu tội phạm đã tạm hoãn.



Đây là vụ án từng gây phẫn nộ, thương tâm tại Bình Thuận vào tháng 4-2021 bởi hành động vô cùng tàn nhẫn của thủ phạm và hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bé gái nạn nhân.



Nguyễn Quốc Lâm lúc bị bắt tại TP.HCM. Ảnh NY

Theo cáo trạng, chị H (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đi làm thuê ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong nên quen biết vợ chồng Nguyễn Quốc Lâm, Tôn Thị Mai ở thị trấn Liên Hương. Do hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, chị H phải thường xuyên ngủ vạ vật ở vỉa hè, hành lang nên thỉnh thoảng mang con gái là bé V (sinh tháng 2-2019) gởi ngủ nhờ ở nhà vợ chồng Lâm.

Tối 16-4-2021, mẹ con chị H định ngủ ở vỉa hè nhưng sợ con bị lạnh nên ôm con đến gởi cho vợ Lâm xin cho ngủ nhờ dưới nền nhà còn mình ngủ ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cách đó 500m.

Đến 6g sáng hôm sau, Lâm thức dậy và thấy cháu V đang nằm ngủ trên nền nhà gần tấm nệm vợ chồng Lâm đang ngủ, nên Lâm đã thực hiện hành vi đồi bại với đứa bé mới 2 năm 2 tháng 10 ngày tuổi. Khi nghe tiếng bé V khóc thét vì đau đớn, vợ Lâm thức dậy phát hiện và đẩy Lâm ra khỏi người cháu bé.

Cùng thời điểm, như có linh tính, chị H rời chỗ ngủ ở hành lang bệnh viện để đến đón con thì nghe tiếng khóc của bé V nên xô cửa xông vào và ngã khụy khi thấy đứa con gái nhỏ người đầy máu.

Chị H ôm chặt con vội vã rời khỏi hiện trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé V bị xâm hại rất nghiêm trọng nên chị H đến cơ quan công an tố cáo.



Sợ bị bắt, Nguyễn Quốc Lâm buộc vợ cùng mình đón xe khách đi Bà Rịa-Vũng Tàu trốn và thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng 18-4-2021, khi người vợ thức dậy không thấy Lâm nên đón xe về lại Tuy Phong rồi đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo toàn bộ sự việc.

Riêng Lâm bỏ trốn vào TP.HCM rồi liên lạc và nhờ em rể là Lìu Gia Siêu (ngụ Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) giúp tìm chỗ ở và cho mượn tiền. Trưa cùng ngày, Lâm hẹn gặp Siêu tại quán cà phê gần Bệnh viện Bình Tân nhờ Siêu tìm giúp chỗ ở, nhưng do vào chiều hôm trước, Siêu đã được vợ cho biết, Lâm đã phạm tội hiếp dâm trẻ em ở Liên Hương nên Siêu không giúp Lâm. Tuy nhiên Siêu đã không tố giác Lâm với cơ quan công an.

Đến tối cùng ngày, Lâm tiếp tục hẹn gặp Siêu tại quán bia trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tại đây, Lâm hỏi mượn tiền của Siêu và Siêu đã đưa cho Lâm 5 triệu đồng để Lâm tiêu xài trong thời gian bỏ trốn.



Sau đó, Nguyễn Quốc Lâm bị Công an Bình Thuận giữ trong trường hợp khẩn cấp. Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Hắn khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia lẩn trốn.

Lìu Gia Siêu sau đó đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú về hành vi che giấu tội phạm.

Được biết, năm 2013, Nguyễn Quốc Lâm đã bị TAND huyện Tuy Phong xử phạt 18 tháng tù về tội hiếp dâm, đã chấp hành xong hình phạt tù.



Lần phạm tội này, VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố Nguyễn Quốc Lâm theo điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có mức án từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Lìu Gia Siêu sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với người vợ là Tôn Thị Mai, biết việc Nguyễn Quốc Lâm giao cấu với cháu V nhưng sau khi sự việc xảy ra Nguyễn Quốc Lâm đã buộc phải bỏ trốn cùng mình đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, Tôn Thị Mai đã bỏ về lại Tuy Phong và đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Lâm. Xét thấy hành vi của Tôn Thị Mai chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra không khởi tố.



Được biết, sau khi xảy ra vụ án; Công an huyện Tuy Phong; Hội Phụ nữ Công an Bình Thuận cùng một số tổ chức, cá nhân cũng đứng ra vận động, quyên góp một số tiền giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị H.