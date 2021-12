Có tính mới về khoa học và được Anh cấp chứng nhận Báo cáo của Học viện Quân y gửi Bộ KH&CN đánh giá công trình nghiên cứu này có tính mới về khoa học; hai bộ sinh phẩm có hàm lượng khoa học cao và có tính ứng dụng thực tiễn. Theo đó, cả hai đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành bằng các quyết định ngày 4-3 và 4-12-2020; Viện Vệ sinh dịch tễ đã chứng nhận kiểm nghiệm ngày 18-8-2020; bộ trưởng Y tế đã cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ngày 20-4-2020. Ngoài ra, cũng theo Học viện Quân y, kit xét nghiệm RT-PCR của công trình nghiên cứu, ứng dụng này đã được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE). Về hiệu quả của công trình khoa học này, Học viện Quân y tự đánh giá đề tài được triển khai vào lúc dịch COVID-19 có nguy cơ tràn vào Việt Nam, có thể bùng phát phức tạp nhưng Việt Nam mới chỉ được WHO hỗ trợ 50 bộ kit xét nghiệm. Bộ sinh phẩm “Made in Vietnam” giúp chẩn đoán nhanh, chính xác khi đi vào ứng dụng đã sát với nhu cầu thực tiễn.