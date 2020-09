Kẻ cầm đầu vụ khủng bố bị phạt 24 năm tù

Ngày 22-9, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.



Tòa tuyên phạt Khanh 24 năm tù về hai tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Đồng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TP.HCM)... bị tuyên phạt 3-18 năm tù.

Ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe, tính mạng người khác, xem thường pháp luật. Trong đó, Khanh là người cầm đầu trong nước, các bị cáo Giang, Nam, Minh thực hiện việc gây nổ ở trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM), các đồng phạm còn lại giúp sức… Tuy nhiên, tòa có xem xét giảm nhẹ hình phạt do các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.



Bị cáo Nguyễn Khanh tại tòa. Ảnh: HY

Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do cái gọi là “Triều đại Việt” một tổ chức lập ra ở Canada nhằm lôi kéo, tập hợp người Việt trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động, vũ trang, khủng bố nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả lớn đối với Công an phường 12, quận Tân Bình, khiến hai chiến sĩ công an bị thương, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, đi ngược với lợi ích của đất nước.

Theo đó, Khanh giao hai quả nổ cho Giang, yêu cầu tìm người gây nổ. Ngày 19-6-2018, Giang gặp Minh và Nam đưa hai quả nổ và 2,5 triệu đồng để gây nổ cơ quan nhà nước. Hôm sau, Nam và Minh chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình để kích nổ. Sau khi gây án, cả hai đi về Đồng Nai gặp Khanh, Giang rồi tìm cách bỏ trốn.

Tại tòa, Khanh và Giang thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Còn Minh khai cùng Nam bàn bạc và chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình để gây án. Khi tới nơi, Minh ở ngoài trông xe còn mọi việc do Nam thực hiện.

Nam khai: “Khi tới nơi, thấy trụ sở công an không có người, bị cáo đi vào khu vực tiếp dân đặt một quả nổ, quả còn lại đặt ở nhà xe. Sau đó, bị cáo chạy ra ngoài và kích nổ thì hai quả đều nổ”.

Ngoài ra, Khanh đã giao ba quả nổ cho Nguyễn Minh Tấn (sinh năm 1978, tại Hậu Giang) để khủng bố các trụ sở cơ quan nhà nước ở Hậu Giang, Kiên Giang…

Tấn khai quen biết với Ngô Văn Hoàng Hùng (đang bị truy nã quốc tế) và bị Hùng lôi kéo tham gia tổ chức phản động. Tấn có nhiệm vụ phát triển lực lượng của tổ chức “Triều đại Việt” tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Khi được phong tư lệnh quân khu 4, Tấn không nhận do cảm thấy không phù hợp với mình. Ngoài ra, Tấn còn lập khống danh sách những người xin tham gia tổ chức để nhận tiền từ Hùng. Trong vụ án này, vợ Tấn cũng phải hầu tòa với cáo buộc đồng phạm, giúp Tấn nhận tiền.