Kháng nghị vụ ca sĩ Nhật Kim Anh kiện nuôi con

VKSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa có kháng nghị phúc thẩm bản án của TAND quận này xử giao con chung cho bà Đỗ Thị Kim Huê (tức ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) chăm sóc. Kháng nghị đề nghị tòa phúc thẩm xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.



Trước đó, ca sĩ Nhật Kim Anh kiện yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con từ chồng cũ là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc.

Vẫn xử dù dịch COVID-19 rất phức tạp

Về tố tụng, VKS cho rằng tòa không chấp nhận đơn đề nghị hoãn phiên tòa ngày 20-3 của văn phòng luật sư (VPLS) và của bị đơn, xét xử vụ án vắng mặt họ là vi phạm khoản 2 Điều 227 BLTTDS, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lộc.

Cụ thể, ngày 6-3, tại VPLS, tòa tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20-3. Chiều cùng ngày 6-3, trưởng VPLS có đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Lý do là LS H. thuộc văn phòng là người bảo vệ cho bị đơn đã đi nước ngoài từ chiều 2-3, dự kiến hết ngày 22-3 mới về nên xin dời ngày xử đến cuối tháng 3.

Theo VKS, khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, LS H. đã đi công tác nước ngoài trước đó nên không thể viết đơn xin hoãn xử. Người đại diện của VPLS nơi ông H. làm việc đã có đơn xin hoãn. Mặc dù người viết đơn không tham gia tố tụng nhưng là trưởng VPLS, trực tiếp đề nghị LS H. bảo vệ quyền lợi cho bị đơn. Do đó, đơn của VPLS có giá trị pháp lý và lý do xin hoãn phiên tòa là chính đáng nên có căn cứ chấp nhận.

Cạnh đó, đơn xin hoãn phiên tòa của bị đơn có hai lý do là LS H. đã đi nước ngoài và do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm bảo vệ bản thân ông cùng người thân trong gia đình. VKS cho rằng thời điểm tòa mở phiên tòa, tình hình dịch bệnh COVID-19 cả nước diễn biến vô cùng phức tạp. Do đó, bị đơn xin hoãn phiên tòa với hai lý do trên là có căn cứ chấp nhận.

Ngoài ra, kháng nghị còn cho rằng phần lập luận của bản án nêu ý kiến của đại diện VKS có đoạn: “Việc ông Lộc và LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn vắng mặt là không chấp hành nghiêm chỉnh theo triệu tập của tòa án, là cố tình kéo dài vụ kiện. Đề nghị HĐXX xem xét toàn diện vụ án để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn” là chưa chính xác, không đúng với diễn biến phiên tòa. Vì ngay phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, đại diện VKS quận đã đề nghị tòa hoãn phiên xử.

Để bị đơn tiếp tục nuôi con?

Về nội dung, kháng nghị cho rằng cháu bé con chung của bà Huê và ông Lộc từ khi sinh ra đến nay đều do ông Lộc trực tiếp chăm sóc. Bà Huê không chứng minh được nếu thay đổi người nuôi con trực tiếp sang bà thì sẽ tốt hơn cho trẻ và thực tế thời gian thăm con bà chưa sắp xếp được cho phù hợp.

Các vi bằng bà Huê cung cấp để chứng minh việc ông Lộc ngăn cản bà thăm con, nội dung chỉ thể hiện bà đến gặp con, đưa đi chơi nhưng bị ông Lộc từ chối. Vi bằng chỉ thông qua lời của bà Huê để thừa phát lại ghi nhận chứ thừa phát lại không tận mắt chứng kiến nội dung trao đổi giữa ông Lộc và bà Huê.

Bà Huê vừa là ca sĩ, diễn viên, do tính chất công việc bà thường lưu diễn nhiều nơi trong và ngoài nước. Riêng trong năm 2019 bà Huê xuất, nhập cảnh chín lần nên phần nào ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. Trong khi cháu bé mới hơn bốn tuổi, cần phải có người thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi cháu.

VKS đánh giá ông Lộc là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé từ khi sinh ra đến nay, có công việc ổn định với thu nhập hơn 9 triệu đồng/tháng, hiện cháu bé phát triển bình thường về thể chất và tinh thần.

“Để tránh việc xáo trộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của cháu nhỏ, thấy cần ổn định cho ông Lộc tiếp tục nuôi con chung là phù hợp” - kháng nghị của VKSnd quận Ninh Kiều nêu.

NHẪN NAM

Tòa giao con chung cho bà Huê

Trong đơn khởi kiện, bà Huê cho rằng bà bị chồng ngăn cản không cho thăm, gặp, chăm sóc con nên kiện yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi con. Ngược lại, ông Lộc cho rằng ông không ngăn cản bà gặp, chăm sóc con nên không đồng ý. TAND quận Ninh kiều xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huê, giao con chung cho bà trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng....

Ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ tại tòa hồi tháng 1. Ảnh: NHẪN NAM