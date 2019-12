Kho 'hàng nóng' trong vụ Phúc XO từ đâu ra?

TAND TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) cùng đồng phạm từ VKS cùng cấp chuyển sang để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo đó, VKS truy tố Phúc, Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Em về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo bị truy tố theo điểm b, d khoản 2 Điều 256 BLHS là phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên, có khung hình phạt 7-15 năm tù.



Phúc XO thường đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg "vàng" trên người.

Em Phúc XO là Trần Ngọc Tài (SN 1985) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 249 BLHS, có khung hình phạt 5-10 năm tù. Cùng tội danh, ba người khác trong đó có hai tiếp viên nữ tại quán karaoke của Phúc bị truy tố theo khoản 1 nhẹ hơn. Riêng Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390.



Khi tiến hành khám xét nhà riêng của Phúc XO ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, công an thu giữ tại phòng ngủ của Tài 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin.

Đáng chú ý, công an còn thu giữ của Tài, em Phúc, nhiều vũ khí như một khẩu súng hiệu Sharp INNOVA, 67 viên đạn, bốn thanh kiếm, một bình xịt hơi cay, một áo giáp chống đạn. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM) xác định số vũ khí trên thuộc công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận số ma túy mà cơ quan điều tra thu được là do Tài mua của một người tên Thiện (chưa rõ lai lịch) trên mạng Internet từ tháng 12-2018. Tài đã mua của Thiện 20 viên ma túy tổng hợp và 12 gói nylon ma túy dạng bột (trong đó có hai gói đã sử dụng hết). Thiện giao số ma túy trên cho Tài tại chân cầu vượt An Sương (quận 12), sau đó Tài không còn gặp lại Thiện. Do thời gian đã lâu nên Tài không nhớ mua số ma túy của Thiện với giá bao nhiêu. Tài mua ma túy để sử dụng, không bán lại cho ai và cũng không mời ai sử dụng.

Về số vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp mà cơ quan điều tra thu giữ, Tài khai do Tài tìm kiếm trên mạng và đặt mua của một người tên Phong (chưa rõ lai lịch). Tài mua nhưng chưa sử dụng lần nào, do thời gian đã lâu nên Tài không nhớ cụ thể thời gian mua lúc nào với giá bao nhiêu. Bản thân Tài không làm việc tại quán karaoke của anh trai nên không biết việc Phúc chỉ đạo nhân viên quán cho phép khách đến hát tại quán được dùng ma túy trong phòng.

Với hành vi của mình, Tài bị xử phạt 45 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thể thao.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, nhiều đối tượng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà xử phạt hành chính hoặc đưa đi cai nghiện. Một số đối tượng là nhân viên quán chưa xác định được lai lịch, công an đang truy tìm xác minh làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý sau...