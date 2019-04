Khó xử hình sự vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên

Ngày 3-4, bé trai bảy tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (Hưng Yên) khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ đã bị một đàn chó tấn công đến tử vong.

Nhiều ý kiến cho rằng ngoài trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo khoản 1 Điều 603 BLDS 2015, thì có thể xem xét chủ nuôi chó về phần trách nhiệm hình sự hay không?

Theo luật sư LS Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM), Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người theo Điều 295 BLHS năm 2015 quy định: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thuộc một trong các trường hợp sau đây… thì bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.



Những con chó trong đàn tấn công bé trai bảy tuổi khiến cháu tử vong. Ảnh: TP

Tuy nhiên, như thông tin trên báo chí phản ánh thì nơi cháu bé bị đàn chó cắn là một bãi cát nằm cuối con đường dẫn vào sân vận động (cách khu nhà trọ nơi gia đình bé sinh sống khoảng 100m). Đây không phải là nơi đông người nên không thể truy cứu chủ đàn chó về tội này.

Hành vi thả rông chó của chủ sở hữu là cố ý nên cũng không thể áp vào tội vô ý làm chết người. Cháu bé bị chó cắn chết gây nên những phẫn nộ trong dư luận nhưng không thể nhìn hậu quả để đánh giá hành vi. Bởi lẽ không phải cứ thả chó là chó cắn chết người, giữa hành vi thả chó và hậu quả chó cắn chết người không có mối quan hệ nhân quả tất yếu.

LS Hiệp đề xuất: Nếu như người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả có thể bị xử lý hình sư thì hành vi thả chó (không rọ mõm, không tiêm ngừa,…) là hành vi vi phạm về quản lý vật nuôi cũng cần phải có cơ chế xử lý cả về hình sự.

Trước kia, vật nuôi không quá nguy hiểm nhưng bây giờ việc du nhập các loại rất hung dữ như chó ngao Tây Tạng, chó Pit Pulll... có thể cắn chết người và thực tế đã xảy ra. Vì vậy, các nhà làm luật nên bổ sung tội danh cho trường hợp này để phù hợp với tình hình hiện tại.

Đồng tình Th.S Võ Văn Tài (giảng viên trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP.HCM) chi biết khó có thể xử lý chủ nuôi chó về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Bởi nội hàm của tội này trước tiên phải có hành vi phạm tội của con người chứ không phải là của con vật. Chỉ khi nào con người lợi dụng vật nuôi (cố tình thả chó dữ cắn người) để gây thiệt hại mới có cơ sở để xem xét. Vì thế rất khó để có thể truy cứu TNHS trong trường hợp này mà chỉ có thể xử phạt hành chính và bồi thường dân sự.

Theo TS Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (trường Đại học Luật TP.HCM), BLHS hiện không quy định rõ hành vi chủ chó mà không quản lý chó để xảy ra việc cắn người, phải chịu TNHS. Thực tế thì pháp luật cũng không thể nào bao quát được hết các hành vi phát sinh trong đời sống.

Tuy nhiên việc xử phạt hành chính là không đủ sức răn đe và những sự việc đau lòng như vụ một đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong ở Hưng Yên chắc chắn sẽ còn xảy ra. Vì vậy cần có những điều chỉnh cho hợp lý và các cơ quan tiến hành tố tụng nên linh hoạt trong việc áp dụng pháp luật.