Nguyên đơn đã lựa chọn quyền dân sự để khởi kiện Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, thu thập thêm chứng cứ tại công an huyện để xác định vụ án có được cơ quan công an huyện thụ lý và đã giải quyết tin báo tội phạm chưa mới đủ cơ sở giải quyết vụ án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng tại phiên tòa phúc thẩm, ông T xác định ông không có đơn yêu cầu công an huyện giải quyết khi xảy ra vụ cháy. Ông đã báo cho công an xã và công an huyện đến lập biên bản hiện trường nhưng sau đó không giải quyết và giao cho ông hồ sơ biên bản hiện trường, đồng thời đề nghị ông nếu có tranh chấp thì khởi kiện tại tòa án nên ông đã khởi kiện. Do đó, ông T đã lựa chọn quyền dân sự để khởi kiện ông Th, yêu cầu ông Th bồi thường thiệt hại do ông Th không làm ranh chống cháy nên đã để lửa cháy lan sang vườn cây cao su, gây thiệt hại cho ông, không yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự. Mặt khác, công an huyện đã giao hồ sơ hiện trường cho ông T để làm chứng cứ khởi kiện. Vì vậy, đề nghị của VKS là không cần thiết.