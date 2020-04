Lãnh án tù vì chống phá Nhà nước

Ngày 28-4, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Công Hải (24 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) năm năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Theo hồ sơ, Hải sử dụng các tài khoản Facebook có tên Hùng Manh, Người Việt xấu xí, David Nguyễn... để đăng tải các nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang dư luận nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam.



Bị cáo Phan Công Hải tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NTV

Hải đã đăng tải 54 bài viết, nhiều video clip, hình ảnh xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo hình ảnh méo mó, phản cảm, sai lệch về những việc làm, hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.



Hải lên mạng xã hội kích động tư tưởng chống đối, đăng tải những hình ảnh xuyên tạc, bịa đặt nhằm gây mâu thuẫn giữa người dân với các cơ quan công quyền...

Ngày 22-4-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hải.

Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 11-2019, Hải bị bắt khi đang trốn truy nã ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Tại tòa, Hải thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm án để được sớm trở về với gia đình.