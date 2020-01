Mất bạn gái và lãnh án tù sau tiệc sinh nhật 'hoành tráng'

Ngày 15-1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm án, y án 11 năm tù đối với Phạm Phú Tuyên (SN 1990, quê Đà Nẵng) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất má tuý.

Theo hồ sơ, chiều 12-12-2018, trinh sát Công an quận 4 tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư Millennium tại số 132 đường Bến Vân Đồn , phường 6.



Bị cáo Phạm Phú Tuyên tại toà. Ảnh: H.Y

Tại đây, công an phát hiện có gần 20 nam, nữ thanh niên nghi sử dụng ma tuý. Công an thu giữ nhiều gói nilon chứa viên nén màu xanh, trắng nghi là ma tuý. Sau đó, công an đưa toàn bộ nhóm này cùng tang vật về trụ sở. Qua test nhanh, 16 người dương tính với chất ma tuý.

Theo đó, hôm xảy ra vụ việc, Tuyên tổ chức sinh nhật cho bạn gái VTMT tại một quán ăn trên đường Khánh Hội , quận 4. Bữa tiệc có bạn bè quen biết và làm chung với Tuyên và chị T. tham dự.

Đến khuya, tiệc tàn là lúc Tuyên thuê căn hộ chung cư trên rủ mọi người đến. Khi thuê, Tuyên đã chủ ý tổ chức tiệc ma tuý cho mọi người. Khi nhận căn hộ, Tuyên được người giao cho biết là có sẵn thuốc lắc , ma tuý ở trong phòng ngủ. Tuyên sử dụng hết bao nhiêu thì khi trả sẽ tính, chỉ trả tước tiền phòng 4 triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND quận 4 cho rằng bị cáo này không thành khẩn khi chỉ khai thuê căn hộ uống bia không phải để sử dụng ma tuý. Đến phiên phúc thẩm, Tuyên thành khẩn nhưng HĐXX nhận thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp nên giữ nguyên.

Tại toà, Tuyên thừa nhận mình là con nghiện. Sau khi quen Tuyên thì bạn gái của bị cáo cũng nghiện. Ngày bị bắt, Tuyên khai tổ chức sinh nhật cho bạn gái tăng hai như trên và hiện bạn gái bỏ đi đâu không rõ...

Cơ quan tố tụng xác định ngoài hành vi thuê địa điểm để sử dụng ma tuý trái phép, Tuyên còn cất giữ 1,570 gam Ketamine và 2,4800 gam MDMA để sử dụng...