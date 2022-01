Ngày 12-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa (đường Pasteur, phường 8, quận 3) để đòi nợ.



HĐXX đã tuyên phạt Phạm Phong Phú (sinh năm 1972) ba năm sáu tháng tù; Khương Đình Đồng (sinh năm 1991), Lê Văn Công (sinh năm 1992), Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1991), Phạm Thành Đô (sinh năm 1978) và Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1985) cùng mức ba năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Anh Tuấn (sinh năm 1976, con rể ông chủ quán Phở Hòa) hai năm ba tháng ba ngày về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

HĐXX đồng tình với cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người đúng tội. HĐXX dựa vào mức độ tính chất phạm tội để tuyên mức án phù hợp.



Bị cáo Phạm Phong Phú. Ảnh: H.YẾN

Trong vụ án, bị cáo Tuấn cũng là bị hại. Trước tòa, bị cáo Tuấn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khác.



Bị cáo Phú được xác định là người đầu vụ, thừa nhận hành vi phạm tội. Theo bị cáo, có nhờ Đồng đến gây áp lực tại quán phở nhằm đòi lại số tiền bị cáo Tuấn đã mượn.

Là người trực tiếp thực hiện việc tạt sơn, mắm tôm, bỏ gián, Đồng xin lỗi các bị cáo khác vì mình mà bị liên luỵ.



Luật sư bào chữa trình bày các bị cáo chưa được hưởng lợi, hậu quả không lớn…, xin HĐXX xem xét, tuyên mức án bằng thời gian tạm giam.



Trong phần luận tội, VKS đề nghị phạt Phú hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù. Các bị cáo đồng phạm giúp sức về tội cưỡng đoạt bị đề nghị mức 3-4 năm tù. Riêng bị cáo Tuấn, VKS đề nghị phạt 3-4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Trần Anh Tuấn, con rể ông chủ Trần Anh Tuấn, con rể ông chủ quán Phở Hòa vừa là bị cáo vừa là bị hại. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, do làm ăn thua lỗ, Tuấn thế chấp tài sản vay tiền nhiều người. Từ tháng 1 đến tháng 4-2019, Tuấn vay của Phú tổng cộng 3,5 tỉ đồng với lãi suất 12%-15%/tháng. Tháng 7-2019, Tuấn tiếp tục nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng, lãi suất 4%/ngày. Tuy nhiên, chỉ trả lãi được 10 ngày, Tuấn tắt điện thoại, bỏ nhà đi nên Đồng phải trả thay.



Ngày 22-7-2019, Đồng đến quán phở Hòa gặp anh vợ của Tuấn, nói phải có trách nhiệm trả tiền. Lúc này, Phú cũng có mặt vì cùng mục đích đòi tiền. Cả hai quen nhau và bàn cách cho đàn em tạt sơn pha mắm tôm vào quán Phở Hòa gây áp lực, buộc Tuấn phải ra mặt trả nợ hoặc gia đình vợ Tuấn phải trả. Phú thuê Đức cùng đàn em, còn Đồng thuê Nguyễn Xuân Nam và nhiều người khác cùng thực hiện kế hoạch.

Từ 23-7 đến 26-7-2019, hai nhóm này đã hai lần tạt chất bẩn vào quán phở. Đức cùng đàn em nhiều lần đến đòi nợ, để lại tờ giấy với nội dung "đến trưa mai không liên lạc là khỏi làm ăn" gửi cho Tuấn và gia đình vợ Tuấn.

Đến ngày 29-7-2019, nhóm của Đức tiếp tục đến quán phở Hòa đòi nợ thì gặp nhóm Đồng, tổng cộng khoảng 20 người. Hai nhóm chia nhau mỗi người ngồi một bàn. Nếu có thực khách đến ăn thì xua đuổi. Một đàn em trong nhóm Đức đã bỏ con gián vào tô phở đang ăn rồi la lớn "Quán không đảm bảo vệ sinh". Công an phường đến giải quyết, cả nhóm ra về, không trả tiền phở.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: H.YẾN

Đồng báo lại sự việc cho Phú biết. Cả hai thống nhất sẽ chuyển sang tạt sơn, mắm tôm vào ban ngày, lúc quán đang đông khách và trời mưa để tránh bị công an truy đuổi. Đến ngày 4-8-2019, công an đã bắt giữ nhóm này. Do Đức và một số người trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT tách ra xử lý sau.



Còn bị cáo Tuấn thế chấp 3 ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 cho Phú, xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã thế chấp cho ngân hàng... Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú, Đồng đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác. Tuấn không tham gia trong việc tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa.

Tháng 10-2020, TAND TP.HCM trả hồ sơ, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên yêu cầu điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nam nhưng không tìm thấy người này, đang truy nã. Nam từng bị phạt 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Năm 2019 Nam được ra tù trước thời hạn thì 3 tháng sau tham gia vụ án này.