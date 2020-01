Nữ thượng úy Bộ Công an gài bẫy ma túy nhận án 7 năm tù

Chiều tối nay (8-1), HĐXX phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gài bẫy ma túy đẩy bạn trai vào tù đã tuyên án đối với hai nữ bị cáo của vụ án.



Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, trú tại khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lĩnh mức án tổng hợp 6 năm 6 tháng tù, trong đó 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy, 1 năm 6 tháng tù về tội vu khống.

Bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, cựu thượng úy, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an. Trú tại đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) nhận mức án tổng hợp 7 năm tù, trong đó 6 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội vu khống.



Các bị cáo trong vụ án gài bẫy ma túy để tống bạn trai vào tù.

Theo cáo trạng, Vân có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Do có mâu thuẫn với anh Thiện nên Vân nảy sinh ý định đưa ma túy vào xe ô tô của anh Thiện để anh bị bắt. Để thực hiện âm mưu, Vân đưa cho bà Vững một phong bì ghi số nhà, biển số xe ô tô của anh Thiện.

Ngày 28-10-2016, khi anh Thiện và Vân cùng đi gặp khách hàng thì Vân gọi điện thoại báo cho bà Vững biết lịch trình di chuyển của Thiện. Sau khi nhận được thông tin, bà Vững đã gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng khám xe anh Thiện.

Sau khi kiểm tra cốp xe, cảnh sát cơ động phát hiện một gói giấy màu trắng bên trong có nhiều gói nhỏ nghi là ma túy nên anh Thiện bị bắt. Kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ gồm 7,003 g heroin và 1,4 g ma túy dạng methamphetamine.