Tài xế container tông chết 5 người ôm con khóc nức nở rời tòa

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng ngày 14-6, bị cáo Trung điều khiển xe đầu kéo 51C-947.80 kéo theo thùng container có chứa hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), do ngủ giật nên Trung để xe container lấn sang phần đường bên trái và va chạm vào phía sau xe tải 61C -312.51 lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm, tài xế Trung tỉnh dậy đánh lái để tránh thì lại tiếp tục tông vào xe ô tô 4 chỗ 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển, lưu thông trên làn đường ô tô theo hướng ngược lại. Trên xe này có bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải) Vụ tai nạn làm chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, cả 5 người trên xe ô tô đều tử vong.