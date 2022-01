Ngày 19-1 TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo N.D.K 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bà ngoại bị cáo có công với cách mạng.

Tại phiên toà, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, K (17 tuổi) sống chung với ông nội ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Khoảng 15 giờ đầu tháng 3-2021 em C (9 tuổi) đến nhà ông nội của K chơi. Lúc này, K nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em C nên đã dẫn vô nhà vệ sinh tiến hành giao cấu. Khoảng hai phút sau, em ruột K gọi em C đi chơi nên K dừng lại. Ngày 7-4-2021 mẹ em C phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo.

Trong quá trình điều tra K thành khẩn khai báo thừa nhận trước đó có quan hệ tình dục với em C ba lần tại nhà ông nội K. Nhưng chỉ được hai đến ba phút thì dừng lại do có người nhà đi làm về.

Kết quả giám định pháp y về tình dục do Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận, màng trinh còn nguyên không rách; phía ngoài màng trinh vị trí 3, 4 giờ sung huyết viêm đỏ.

Trước đó TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm phạt bị cáo K 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.